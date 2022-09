Blankenbergse redders organiseren ‘Fin Des Bains’

Vzw Redders Blankenberge organiseert op vrijdag 23 september een nieuwe editie van het Reddersbal in de Belgium Pier.

Oud en jong, van De Panne tot Zeeland, horeca-uitbaters en hun personeel, zelfstandigen en particulieren komen er vrijdagavond samen om hun ‘fin de saison’ te vieren. “De vraag om het bal nieuw leven in te blazen werd de laatste jaren vanuit diverse hoeken groter, en dus hebben we beslist om de traditie opnieuw op de Blankenbergse feestkalender te plaatsen”, zegt hoofdredder Tom Cocle.

Ondertussen is het bal aan zijn elfde editie toe, en dit zal volgens Cocle niet ongemerkt voorbijgaan. “Met een prachtig uitzicht op strand en zee is er geen betere locatie dan de Pier te vinden. Met een stevige dj line-up, een cava- en cocktailbar en diverse special acts verwachten we opnieuw een full house”, klinkt het. De deuren gaan open om 22 uur, tickets kosten de dag zelf 20 euro aan de kassa.