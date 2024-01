Blankenbergse kerstvrouw beantwoordt tientallen kaartjes: “Ook dit jaar weer heel wat pakkende berichtjes”

Nu de drie wijzen uit het oosten gepasseerd zijn, zit het er ook bij de Blankenbergse kerstman en zijn vrouwtje weer helemaal op voor dit jaar. Michel Vanparys en Rita Braem kregen dit jaar bijna vijftig kaartjes en meer dan dertig tekeningen in de bus. Geadresseerd: Noordpool.

“Het waren er iets minder dan vorig jaar, maar het is dan ook de hele vakantie snertweer geweest”, zegt Michel, ondertussen weer voor een jaartje gladgeschoren. “De baard is er af van gisteren”, glimlacht hij. Ook dat is traditie met Driekoningen. Kindjes die de voorbije weken wél weer en wind trotseerden, kregen van Rita allemaal een persoonlijk bedankbriefje. “Net het laatste briefje weggebracht”, zegt ze. “Er zaten ook dit jaar weer een aantal heel pakkende berichtjes bij, zoals van dat zieke jongetje Lou. Blij dat we op onze manier toch iets konden betekenen”, klinkt het.

Michel en Rita staan volgende jaar opnieuw paraat. “We hebben zelfs al nieuwe kerstdecoratie ingeslagen”, grijnst Michel.