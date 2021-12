Blankenbergse Kerstman verwacht een pak brieven

Een brief schrijven aan de Kerstman? In Blankenberge kan je deze zelfs persoonlijk gaan afgeven. “En al wie in de pen kruipt, krijgt van de Kerstman een mooi kaartje terug”, zegt zijn vrouw/secretaresse.

Michel Vanparys en zijn vrouw Rita Braem zijn in hun nopjes: Kerstmis komt er weer aan en dat is hun favoriete tijd van het jaar. Hun rijhuis in de Nieuwpoortstraat staat in de buurt bekend als het huisje van de Kerstman. “Ik ben ook carnavalist in hart en nieren, maar als ik moest kiezen dan koos ik voor Kerst. De lichtjes aan en dan gezellig onder een dekentje naar een kerstfilm kijken op tv: niks zaliger”, zegt Michel.

Naast zijn voordeur hangt een bordje met opschrift ‘Santa’s post office’. Rita is zijn secretaresse. “Want al die mooie brieven verdienen natuurlijk ook een antwoordje, en de Kerstman is zelf druk bezig met zijn cadeautjes. Ik neem in de namiddag speciaal vrij van mijn werk om al de brieven te beantwoorden”, zegt ze.

Kerstdrink

Honderd kaartjes lieten Michel en Rita maken, met een mooie foto van de Kerstman en zijn vrouw. “Hebben we in het midden van de zomer laten maken. Speciaal toen de kerstboom van de zolder gehaald”, glimlacht Michel. In navolging van Gaston Sampson organiseert hij ook altijd een kerstdrink voor de buren. “Vorig jaar is dat uitzonderlijk niet kunnen doorgaan, en dus kijken we er nu dubbel zo hard naar uit. Het zorgt voor extra samenhorigheid in de straat.”

Michels wintertafereel is momenteel nog in aanbouw. “Een van de blikvangers wordt dit jaar de kabelbaan. Ik probeer elk jaar met iets nieuws uit de pakken zodat het voor iedereen een verrassing blijft. Dit jaar krijgt John, de kaasverkoper uit de straat, een centraal plekje in mijn winterdecor. De buren vinden dat altijd spannend en plezant: wie zou het dit jaar zijn?”

Lichtjes

Voor de kinderen uit de buurt is er geen twijfel mogelijk: de Kerstman woont in de Nieuwpoortstraat. “Ons buurjongetje is daar naar het schijnt zo trots op dat hij het overal rondbazuint”, lacht Michel. Maar ook voor z’n eigen kleinkinderen is hij de enige echte. “Als ze op straat een afbeelding van de Kerstman zien, roepen ze kijk daar! Opa!”

Als zijn winterdecor af is, gaan om zes uur ’s ochtends automatisch de lichtjes aan. “Tot halfnegen, en dan ’s avonds weer vanaf kwart voor vijf. Ik ben zelf verzot op lichtjes – ik zou heel de straat volhangen als ze me lieten begaan – maar op deze manier hebben de schoolgaande kinderen er ook nog wat aan”, aldus Michel. Zijn baard laat hij al groeien sinds half september. “Ik heb er best wel wat voor over, ja. Maar zot zijn doet geen zeer hé.”

(WK)