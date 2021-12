Blankenbergse kerstman krijgt tientallen brieven

De Blankenbergse kerstman en zijn vrouwtje zijn tevreden met de vele briefjes, tekeningen en kaartjes die ze de afgelopen weken in de bus kregen. “En beloofd is beloofd: we zijn overal een kaartje gaan terugsteken”, klinkt het.

Het was een spontane ingeving van Michel Vanparys en zijn vrouw Rita Braem om met de kerstdagen een roodkleurige postbus voor hun deur te zetten. ‘Mail for Santa’, staat erop: hun rijhuis in de Nieuwpoortstraat staat voortaan bekend als het huisje van de Kerstman. Rita, Santa’s rechterhand, haalt een doos vol brieven, tekeningen en wenskaartjes boven. “Hoe leuk om ’s morgens de brievenbus leeg te maken: elke keer was er wel nieuwe post mee. Meer dan vijftig brieven hebben we ontvangen. Niet alleen uit Blankenberge maar ook uit Zeebrugge en De Haan”, zegt ze.

De Kerstman was er maar al te blij mee. “Sommige brieven waren echt hartverwarmend. Zoals dat ene briefje van die twee broertjes, die graag eens wilden weten wat de Kerstman nu eigenlijk zélf graag cadeau zou krijgen. Er was ook een jongetje dat vertelde dat hij heel ziek was geweest. En dan dat meisje dat vroeg of de Kerstman misschien het K3-kleedje kon brengen dat de Sint was vergeten? Hoe schattig is dat”, glimlacht Michel. “Nog iemand anders had als enige wens eens écht met de Kerstman en zijn vrouw af te spreken”, vult Rita aan. “En ook leuk: op een morgen zaten er hondenkoekjes in de bus voor onze trouwe viervoeter Rudolf.”

Michel en Rita kregen ook heel wat prachtige tekeningen. “De respons overtrof onze stoutste verwachtingen”, aldus een gelukkige Kerstman. Straks gaat zijn baard eraf. “De Kerstman moet nu terug naar Lapland. Tot volgend jaar, zou ik zeggen.” En wat stààt er nu eigenlijk echt op dat verlanglijstje van de Kerstman? “Hetzelfde als iedereen: dat we in ’22 van verdere corona-ellende gespaard blijven.”