Blankenbergse havenfeesten zijn aan 70ste editie toe

Van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei wordt Blankenberge opnieuw vier dagen lang het epicentrum voor het varend erfgoed en de maritieme muziek.

Nieuwe kaaien, een nieuwe barcadère, nieuwe straten langs de Paravang: de zeventigste Havenfeesten hebben alles om een topeditie te worden. “De pandemie liet ons bijna drie jaar wachten, maar nu is het eindelijk zover. Een prachtig decor en opnieuw tal van activiteiten voor jong en oud.”

“De havenfeesten zijn gedurende die vele jaren gegroeid vanuit de verschillende maritieme en folkloristische verenigingen: beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen gaan we er weer een fantastisch feest van maken”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Authentieke schepen

Centraal: de vissersfolklore met een knipoog naar het verleden en de Blankenbergse roots, maar ook een Sail met authentieke schepen, waarvan er een aantal wordt opengesteld voor het publiek.

“Het gaat om de Kamper Kogge, een twintig meter lang transportschip met een enorme geschiedkundige reputatie, en het fairtradeschip Tres Hombres, het enige trans-Atlantische zeilend vrachtschip zonder motor. De B1 St Pieter, de eigen Blankenbergse schuit, kreeg dit jaar een nieuwe mast aangemeten die tijdens de havenfeesten officieel zal ingehuldigd worden. Daarnaast vaart ook de B72 Jacqueline Denise voorop en zijn er enkele Old Gaffers te gast”, zegt Peter Sabbe, voorzitter van Gebuurtekring Haven.

Internationaal gebeuren

Ook het Northsea Folk & Shantyfestival, met shantymen uit de vier windstreken, wordt zoals steeds een internationaal gebeuren. “Jonge mensen kwamen via TikTok in contact met de maritieme muziek en gaven een nieuw elan binnen de schantywereld. Zo komen er ook jonge zangers uit Barcelona om liedjes te zingen over de zee”, aldus nog Peter Sabbe.

Verschillende tentoonstellingen kunnen een ruim publiek boeien, want er is van alles te zien: 75 jaar Belgische Marine, foto’s over de visserij van toen, ambachten en erfgoedstands… Of proef eens van een gebakken visje of warme wulloks. Ten slotte is er ook nog kinderanimatie, kan je meevaren met de reddingsboot of meerijden met een paardenvisser.

Het volledige programma vind je opwww.visit-blankenberge.be/havenfeesten.