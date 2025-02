Blankenbergse bib pakt tijdens Poëzieweek uit met ‘weesgedichtenwandelroute’

Ook in Blankenberge kan je dezer dagen een heuse ‘weesgedichtenwandelroute’ gaan ontdekken. Een initiatief van de bib naar aanleiding van de jaarlijkse Poëzieweek.

Bibliotheek Blankenberge sloot zich samen met een honderdtal andere bibliotheken bij de actie aan. “We boden vijfentwintig gedichten – geselecteerd door Utopia en het Poëziecentrum – open ter adoptie, en aangezien de Poëzieweek dit jaar samenvalt met de Week van de Belgische Muziek, voegden we er ook vijf songteksten van Belgische artiesten aan toe. Die zijn immers ook een beetje poëzie”, klinkt het. De afgelopen dagen hebben getalenteerde handletteraars hard gewerkt om de woordenkunst een plekje te geven. Elk gedicht vond een thuis.

Je kan de weesgedichtenwandelroute ophalen in de bib of het Infopunt Toerisme, of download het kaartje op blankenberge.bibliotheek.be