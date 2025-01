Blankenbergse bevolking groeit aan, ondanks hoger sterfte- dan geboortecijfer: “Dit weerspiegelt de aantrekkingskracht van onze stad”

De loop van de bevolking is bekend in Blankenberge. “Deze jaarlijkse statistiek laat ons toe om de evolutie van de Blankenbergse bevolking te duiden. Het gaat om personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister op 1 januari 2025”, zegt schepen voor Bevolking en Burgerlijke stand Dennis Monte (N-VA).

“Blankenberge telde op 1 januari 20.651 inwoners. Dat is een stijging met 110 Blankenbergenaars in vergelijking met 1 januari van vorig jaar. Er waren 175 overlijdens van personen gedomicilieerd in onze badstad. Daartegenover kwamen er 115 baby’s ter wereld in de Blankenbergse gezinnen. De groep 60+’ers is het meest vertegenwoordigd. Die maakt 44,17% uit van de Blankenbergse bevolking, wat neerkomt op 9.121 personen”, aldus Monte.

De stad telt daarnaast ook 318 negentigplussers, en negen honderdjarigen of ouder. In totaal hebben 1.828 inwoners of 8,85% een niet-Belgische nationaliteit. “Ondanks dat er meer overlijdens waren dan geboortes, is onze bevolking het voorbije jaar toch lichtjes aangegroeid. Deze groei weerspiegelt dan ook de aantrekkingskracht van onze stad. Senioren zijn sterk vertegenwoordigd, maar we blijven inzetten op een beleid dat oog heeft voor álle leeftijden. Ook jonge gezinnen vinden steeds meer de weg naar onze kuststad en daar moeten we vanuit het beleid blijven stimuleren”, klinkt het.