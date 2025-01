Blankenbergs stadspersoneel staat stil bij borstkanker op ‘deprimerendste dag van het jaar’: “Van blauwe naar roze maandag”

Vandaag was het weer ‘Blue Monday of ‘deprimaandag’, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar… Maar niet bij het Blankenbergse stadsbestuur.

“Samen met Pink Ribbon België maken wij er opnieuw een ‘Pink Monday’ van: een dag vol hoop, steun en sensibilisering rond borstkanker. Want iedereen kent wel iemand die getroffen werd door de ziekte. Onze collega’s reageerden alvast massaal op onze oproep om vandaag in een opvallend roze outfit naar het werk te komen. Samen maken we borstkanker bespreekbaar op de werkvloer”, klikt het. (foto WK)