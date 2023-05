Blankenbergs restaurant De Oesterput koestert oranje ‘albinokreeft’ als mascotte: “De kans is 1 op 10 miljoen”

Piet Devriendt (61), de uitbater van het gekende Blankenbergse restaurant De Oesterput, kreeg deze week een wel heel opmerkelijk cadeau van zijn leverancier. Het gaat om een uiterst zeldzame oranje kreeft, die zijn kleur te danken heeft een genetische afwijking. ‘Johan Cruijff’, zo werd de nieuwe blikvanger van het restaurant gedoopt. “Het is een ode aan mijn jeugdidool”, vertelt Piet.

De kans dat zo’n kreeft gevangen wordt is 1 op 10 miljoen, maar toch heeft De Oesterput een uniek exemplaar te pakken gekregen. Lobster Fish uit Deerlijk, een van de leveranciers van het restaurant, bracht deze week een levering naar De Oesterput en daar zat een heel opmerkelijk cadeau bij: een oranje kreeft. Volgens Piet Devriendt is dat heel uitzonderlijk: “Kreeften zijn van nature donkerblauw of donkerpaars, omdat dat een goede schutkleur is op de oceaanbodem”, legt hij uit. “Pas wanneer de dieren gekookt worden, verandert hun kleur naar rood of oranje.”

Johan Cruiff

De kreeft zou volgens Piet een genetische afwijking hebben. “Je kan het vergelijken met een soort albinisme”, vertelt hij. “Wij noemen het een ‘albinokreeft’. Net zoals bij de mens komen zo’n kreeften heel weinig voor. Het is een genetische reactie die zich uit op de schaal van de kreeft.”

De Oesterput koos al snel een een passende naam voor het diertje. “Het is een traditie om onze speciallekes te vernoemen naar voetballegendes”, zegt Piet. “In 2021 ontvingen we ook een uniek exemplaar en dat hebben we toen ook naar een voetballer genoemd.” Nu koos het restaurant voor Nederlandse voetballegende Johan Cruijff. Dat was voor uitbater Piet een logische keuze: “Mijn zoon Robbe en ik zijn beide op de veertiende van de maand geboren. Dat is hetzelfde nummer als het rugnummer van Cruijff, waar ik vroeger enorme fan van was. Natuurlijk past de oranje kleur ook bij onze noorderburen”, lacht hij.

Nu al geliefd

Het is volgens De Oesterput absoluut niet de bedoeling dat het dier in de kookpotten belandt: “Zo’n uniek beestje moeten we laten leven en hopelijk doet hij dat lang bij ons. Kreeften kunnen tot wel honderd jaar worden”, legt Piet uit. “Hier zal ze in het oranje bassin gestopt worden en krijgt ze een afgezonderd plaatsje. Daar moet het zeewater koud genoeg blijven.”

Sinds het dier in het restaurant vertoeft, heeft het al veel aandacht van de klanten gekregen. “Onze mascotte is nu al geliefd bij onze klanten”, besluit restauranteigenaar Piet Devriendt.