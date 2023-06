Blankenbergs project Planet Youth valt in de prijzen: “Blijven inzetten op de strijd tegen kinderarmoede”

Op 6 juni maakte Ethias de laureaten van de Ethias Youth Solidarity Awards bekend. Blankenberge viel in de prijzen met het ‘Planet Youth’, een gezamenlijk project van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke en de dienst Veiligheid en Samenleven van de stad.

“Als je weet dat in onze badstad bijna één op drie kinderen in kansarmoede opgroeit, begrijp je dat we hierop willen blijven inzetten. We hebben de komende vijf jaar dan ook bijna 100.000 euro uitgetrokken voor het “project”, zegt burgemeester Björn Prasse. Bedoeling is te investeren in een vrijetijdsaanbod dat toegankelijk is voor kwetsbare kinderen en jongeren. “We willen een bijkomend laagdrempelig vrijetijdsaanbod creëren, kinderen en jongeren in kwetsbaarheid financieel ondersteunen bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten”, aldus Prasse. Het lokaal bestuur zocht ook naar een nieuwe aanpak om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen. De redenering is dat, door kwalitatieve en begeleide vrijetijdsbesteding en participatie, jongeren sowieso al meer kansen krijgen.

Door ook daar de aandacht op vroeggebruik te vestigen, hoopt de stad hun slaagkansen op alle vlakken te verbeteren. “Uit een onderzoek van het expertisecentrum Uit de Marge in 2015, kwam een aantal duidelijke noden en vragen naar voor. Kinderen onder 12 jaar gaven aan nood te hebben aan buurtgericht gratis aanbod en aan structurele betaalbare vrijetijdsactiviteiten. Eveneens was er vraag naar een betaalbaar vrijetijdsaanbod en aan een preventieve aanpak rond middelengebruik. Met deze signalen gaan we met het project Planet Youth in Blankenberge aan de slag. Deze award is een opsteker en betekent dat we op deze goede ingeslagen weg verder kunnen gaan”, besluit korpschef Hans Quaghebeur. Aan de award is een geldprijs van 25.000 euro verbonden.