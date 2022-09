Blankenbergs koppel op ‘rammelbakkenreis’: “Rammeltje heeft nu een vriendin”

Stefaan Van Craeynest (50) en Cate Van Elslander (51) stellen het goed op hun derde ‘rammelbakkenreis’: dinsdag bedwongen ze met hun dertig jaar oude Volkswagen de 2.758 meter hoge Passo dello Stelvio.

“Bij de afdaling van de pas raakten de remmen wel oververhit, maar we werden meteen door locals uit de nood geholpen en ons Rammeltje heeft nu een vriendinnetje: er bleek nog een West-Vlaams koppel ingeschreven met identiek dezelfde wagen. Die van ons draagt nummer 72, Rammeltjes vriendin is nummer 27: hoe groot is die kans? (lacht) De sfeer onder de deelnemers is echt top, al zijn er jammer genoeg ook wel een paar uitgevallen met pech. Zelf zijn we al ingeschreven voor volgend jaar: dan maken we onze vierde rammelbakkenreis richting Spanje”, liet het koppel eerder deze week weten vanuit Italië.

Ten laatste zondag weer thuis

De rammelbakkenreis is een trip van zeven dagen in een oude rammelbak dwars door Europa, goed voor in totaal zo’n vijfduizend kilometer. Voor deze editie – ‘Bella Italia’ – waren er volgens Cate en Stefaan ongeveer honderdvijftig wagens ingeschreven, onder wie ook een vijfentwintigtal West-Vlaamse deelnemers. Vandaag stak de autokaravaan de Tsjechisch-Duitse grens over, morgenavond laat of ten laatste zondagmorgen worden Cate en Stefaan veilig weer thuis in Blankenberge verwacht. (WK)