Blankenbergenaars zetten 2022 in met nieuwjaarsduik: “Meer dan een challenge”

De oproep van tweelingzussen Sofie en Katrien Vergote om met Nieuwjaar het koude Noordzeewater te trotseren, viel niet in dovemansoren: zowel op zondag als op maandag dook een groep Blankenbergenaars onversaagd in zee. Het doel? De goede voornemens kracht bijzetten.

Met de dubbele nieuwjaarsduik wilden de zussen Vergote zoveel mogelijk mensen aan hun nieuwjaarswensen helpen herinneren. Alles draaide kortom rond goede voornemens. “Deze tijd van het jaar voelt aan als een nieuw begin. Er hangt een zweem van mogelijkheden en kansen in de lucht, we richten onze aandacht op de toekomst.”

“De waarheid is dat meer dan tachtig procent van alle goede voornemens al na een maand weer vergeten zijn. Omdat de meeste mensen ze helemaal niet écht maken – ze maken enkel een wenslijstje”, aldus Sofie, die met Love My Life een stappenplan opmaakte om onze dromen en voornemens te helpen waarmaken.

Goede voornemens

“Voor we in zee gingen, hebben we ook nog eens in groep over onze goede voornemens nagedacht. Belemmerende overtuigingen werden achtergelaten op het strand en we haalden kracht uit de zee. De kracht die nodig is om onze goede voornemens dit jaar wél waar te maken”, klinkt het. Het nieuwe jaar inzetten met een frisse duik helpt dus volgens Sofie en Katrien wel degelijk.

“Mocht iederéén afgekomen zijn die gezegd had te zullen komen, dan was het een ware overrompeling geweest”, glimlacht Sofie. “Maar ja, dat is ook waarom de meeste voornemens niet uitkomen hé. Mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar. Ze hebben schrik voor het onbekende, blijven liever binnen hun comfortzone. Maar eens je daar buiten durft te treden, merk je dat je angsten eigenlijk overbodig zijn. Zo’n frisse duik in de Noordzee is dus, méér nog dan een challenge, een afspraak met jezelf die je maakt. De zee is dan een bondgenoot die je helpt om vastberaden aan het nieuwe jaar te beginnen.”

Voor herhaling vatbaar

Voor de meesten was het de eerste keer dat ze zich aan zo’n winterse duik waagden. “Allemaal hadden ze er vooraf wel wat schrik voor, maar achteraf gezien viel het bij iedereen heel goed mee. Voor herhaling vatbaar, zeiden ze allemaal. ‘t Is zoals met eender welke uitdaging die op je pad komt hé: durf het gewoon onder ogen zien en pak het aan. Je voelt je daar achteraf veel beter door”, besluit Sofie.

