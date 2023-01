Blankenberge zoekt favorieten voor awarduitreiking ‘Best of B Verdienste van het jaar’

Binnenkort vindt in het casinogebouw van Blankenberge de derde editie van de awardshow ‘Best of B’ plaats.

Voor de award ‘Verdienste van het jaar’, waarmee een persoon of een organisatie in de bloemetjes gezet wordt die in het afgelopen jaar een meerwaarde heeft betekend voor Blankenberge, kan je zelf een persoon of organisatie nomineren. Deze moet niet in Blankenberge gevestigd zijn, maar er moet wel een duidelijke link zijn met onze badstad.

Zo ging de prijs vorig jaar naar viroloog Johan Neyts, die in Blankenberge geboren werd en er heel zijn jeugd actief was in het verenigingsleven. Vul je favoriet in op volgende link: https://www.blankenberge.be/nominatie-verdienste-van-het-jaar.