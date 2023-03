Blankenberge wil met digitale infozuilen gericht communiceren én buurtgevoel versterken

Vanaf volgende week staan er in Blankenberge 35 digitale infozuilen bij lokale handelaars, zorgverstrekkers en stadsdiensten. Deze moeten stad en buurten dichter bij elkaar brengen.

“Dankzij deze infozuilen kunnen we snel belangrijke, buurtgerichte informatie delen met onze inwoners die minder digitaal onderlegd zijn. Daarnaast is het ook een extra kanaal om evenementen te promoten en stadsnieuws te communiceren. Denk maar aan lokale wegenwerken, vacatures of nieuwe stadsprojecten. En ook voor noodcommunicatie kan dit medium goed van pas komen. We kunnen er snel en gemakkelijk alle segmenten van de bevolking mee bereiken”, legt schepen van Digitalisering en Innovatie Mitch De Geest (Open VLD) uit.

Makkelijker informeren

De infozuilen komen er met Vlaamse middelen. “We kregen vorig jaar een projectsubsidie van 88.000 euro in het kader van ons project Zorgzame Buurten”, zegt Caroline Decorte, verantwoordelijke buurtzorg in Blankenberge. “Door deze infozuilen te plaatsen bij lokale handelaars en zorgverstrekkers, die veelal een goed contact hebben met de buurtbewoners en een soort van vertrouwenspersonen zijn, kunnen we mensen nog gemakkelijker informeren en zo de buurtverbondenheid versterken. We hopen op deze manier ook kwetsbare inwoners beter te bereiken.”

De infozuilen worden zo divers mogelijk gespreid. “Bij de apotheek en de huisarts, maar ook bij de bakker en de beenhouwer”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Net die laagdrempeligheid was heel belangrijk voor het opzet van dit project.”

Helpende hand

De infozuilen zijn allemaal uitgerust met een LCD-aanraakscherm, een folderhouder met meerdere vakken voor buurtkaartjes én een geïntegreerde brievenbus. “Die buurtkaartjes zijn een laagdrempelige manier om onze diensten te contacteren”, licht schepen van Welzijn Annie De Pauw (Vooruit) verder toe. “Door zo’n kaartje in te vullen en in de bus te deponeren, kunnen buurtbewoners ideeën kenbaar maken of vragen stellen, een buur bedanken of zelf een helpende hand aanbieden. Vrijwilligers bezorgen de kaartjes wekelijks aan het lokaal dienstencentrum, waar de medewerkers op hun beurt contact opnemen met de bewoners”, klinkt het. De digitale infozuilen kostten zo’n 1.000 euro per stuk. Vrijdagmorgen werd in het stadhuis de eerste voorgesteld, de andere 34 worden maandag en dinsdag geplaatst.