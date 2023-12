Blankenberge valt meermaals in de prijzen op Openbaargroen-awards

Op donderdag 14 december vond de finale van de Openbaargroen-awards plaats in Antwerpen. Blankenberge viel meermaals in de prijzen.

In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ werd de stad voor de bijenburcht naast de tunneltoegang aan de Zinderdreef beloond met twee bijtjes op een schaal van vijf. De burcht en het bijhorende infobord vielen bij de jury erg in de smaak. De A. Ruzettelaan werd maar liefst twee keer bekroond, meer bepaald voor de herinrichting van de zone aan de duinen.

Voor de revitalisatie en ontharding van de Ruzettelaan was Blankenberge derde laureaat in de categorie ‘Groene ader’. De jury was onder de indruk van de metamorfose van grijze zone naar een levendige en aangename omgeving. “De heringerichte zone biedt een meerwaarde voor waterinfiltratie, biodiversiteit en de beleving van voetgangers en fietsers”, luidde het. De heraanleg van de Ruzettelaan kreeg daarnaast ook het PLUSgroen-label, wat staat voor het creëren van een nieuwe publieke groene ruimte.