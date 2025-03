Blankenberge telt af naar carnaval: “Het thema? De verkiezingen natuurlijk”

Ook in Blankenberge breekt de carnavalsgekte straks weer los. In de loods aan de Hanzestraat zijn de wagenbouwers druk in de weer voor de stoet van zondag. Die wordt dit jaar opvallend politiek getint. “Of wat had je verwacht na een verkiezingsjaar”, knipoogt Bert Cuyle.

De Daring Boys winden er geen doekjes om: de coalitievorming in Blankenberge was koas met goaten. Maar ze zijn lang niet de enige carnavalsvereniging die het politiek gefloater op de korrel neemt. “Zeker de helft van de wagens hier is politiek getint”, zegt Bert Cuyle, “maar wat had je verwacht na een verkiezingsjaar?” Zelf kaart hij met zijn carnavalsvereniging De Splenterbomme een heel andere kwestie aan. “Er vloeit veel geld naar de bloemenstoet, en in verhouding veel te weinig naar carnaval: de ene stoet is blijkbaar toch de andere niet”, aldus Bert, die dat symboliseerde met een koffer vol bankbiljetten waarop ‘corso’ staat.

Ervoor staat de plateau ‘rostjes’ waarmee de carnavalisten het moeten stellen. “Sinds corona is alles veel duurder geworden – bij ons gaan er al honderden euro’s naar verf alleen. Maar de subsidie is al jaren dezelfde”, klinkt het. Het stadsbestuur heeft daar oren naar. “We zijn dit naar volgend jaar toe aan het bekijken”, laat schepen Benny Herpoel weten.

Praalwagens

De wagenbouwers zijn volgens Bert een uitstervend ras. “Ik heb het zelf met de paplepel meegekregen: als kind hielp ik al mee wagens bouwen. Maar binnen onze carnavalsvereniging ben ik nu de enige die nog met lasmateriaal overweg kan”, zegt hij. De Splenterbomme won al eens zeven jaar op rij de prijs voor mooiste wagen. “En we zijn aan een nieuw serietje bezig”, knipoogt Bert. Ook de space race van Elon Musk en de afscheidstournee van Urbanus zitten in de stoet. “Die laatste is van De Pekkers: zij doen met hun wagen ook mee aan andere carnavalsstoeten, en dus moet hun thema de Blankenbergse actualiteit wel overstijgen”, aldus Bert. Het belooft volgens hem weer een mooie editie te worden. “En ook voor de komende jaren ziet het er goed uit. Er zijn zelfs twee nieuwe carnavalsverenigingen opgestaan”, klinkt het.