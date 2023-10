Blankenberge sensibiliseert hondenbaasjes tijdens Week van de Handhaving

Tijdens de Week van de Handhaving, van 2 tot en met 8 oktober, besteedt het lokaal bestuur Blankenberge extra aandacht aan de strijd tegen hondenpoep. “Met de donkere dagen op komst, merken we dat hondeneigenaars nonchalanter gaan omspringen met het opruimen van de uitwerpselen van hun hond”, zegt burgemeester Prasse.

Hondenbaasjes gebruiken de duisternis volgens burgemeester Björn Prasse (Open VLD) als excuus en ontsnappen zo aan de sociale controle. “Daarom zetten we als lokaal bestuur extra in op handhaving. Zowel door onze eigen GAS-vaststellers, de medewerkers van de lokale politie en de samenwerking met OVAM die we voortzetten na een succesvolle zomer. Een zomer waarin we trouwens meer dan 100 GAS-boetes voor sluikstorten hebben uitgedeeld”, klinkt het.

Banners

Op diverse plaatsen waar zich vaak overlast door hondenpoep voordoet, wordt deze week extra ingezet op sensibilisering. “Met banners wijzen we hondeneigenaars op de bijkomende controles en we maken hen ook duidelijk dat de duisternis hen niet zal beschermen”, zegt schepen van Afvalbeheer Jurgen Content (Vooruit).

“We herhalen ook onze beloningsactie rond het opruimen van hondenpoep. Hondeneigenaars die het goed doen, kunnen van onze medewerkers opnieuw hondenpoepzakjes ontvangen die ze aan de leiband van hun hond kunnen hangen. Deze zakjes hebben ook ingebouwde verlichting. Zo is er geen excuus meer om ook tijdens de donkere dagen hondenpoep op te ruimen.”