Blankenberge scoort op de Fair-O-Meter

Stad Blankenberge herbevestigt zijn titel als FairTradeGemeente via de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer die peilt naar het lokaal engagement. “Als stad zetten we onze schouders onder de vernieuwde campagne van ‘Faire Gemeenten’ en engageren we ons om nog meer lokaal, ecologisch en fair te handelen”, bevestigt Franky Maelstaf. De lokale trekkersgroep is wel op zoek naar vers bloed.

Blankenberge draagt de titel ‘FairTradeGemeente’ al sinds 2012 en doet blijvende inspanningen om het label in ere te houden. Via de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer die peilt naar het lokaal engagement, scoorde de stad opnieuw over de hele lijn goed. “De Fair-O-Meter is een evaluatie op op zes criteria”, zegt de voorzitter van de lokale trekkersgroep Franky Maelstaf. Het gaat daarbij over het engagement van het stadsbestuur in samenwerking met lokale winkels en horeca, scholen, bedrijven en organisaties. “Daarnaast peilt de barometer ook naar de wijze waarop we over dat engagement communiceren, en naar de inspanningen die gedaan worden om lokale en duurzame voeding op de kaart te zetten. Op deze tweejaarlijkse zelfevaluatie scoorden we A op alle punten”, klinkt het.

De trekkersgroep is ondertussen wel op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. “Niet alleen komen we handen te kort, de groep mag ook wel eens verjongen. Dat brengt nieuwe ideeën mee en verzekert op termijn het voortbestaan. Samen activiteiten organiseren waarbij de Fair Trade-waarden uitgedragen worden, staat hierbij voorop. Daarnaast vergaderen we ook een drietal keer per jaar”, aldus nog Franky Maelstaf. Het Fair Trade café in De Wullok moet tegen de zomer trouwens uitwijken naar een nieuwe locatie. Dat wordt Jeugdhuis De Leute.

Blankenberge zet nu ook samen met 193 andere Vlaamse steden en gemeenten de schouders onder de nieuwe ‘Faire Gemeenten’-campagne. “Met het lokaal bestuur zullen we volop inzetten om deze tot bij onze burgers te brengen. We zijn fier op die A-score”, zegt schepen Annie De Pauw (Vooruit).

Hoeve- en streekproductenmarkt met fairtrade-ontbijt

Ter afsluiting van de ‘Maand van de Markt’ en ter promotie van de korte keten, organiseert het lokaal bestuur op zondag 30 april een nieuwe editie van de hoeve- en streekproductenmarkt met een Fair Trade-ontbijt van 8 uur tot 10.30 uur. De activiteiten vinden plaats in de Ruiterstraat in Uitkerke, ter hoogte van de Sint-Amanduskerk en in De Wullok. De hoeve- en streekproductenmarkt loopt van 10 uur tot 16 uur. Voor de kinderen is er animatie voorzien waaronder een springkasteel en grime. Op het terras kan je genieten van een drankje. Inschrijven voor het ontbijt kan tot 15 april door 8 euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE83 4779 1044 6115 met vermelding van naam en aantal deelnemers (tot 6 jaar gratis).