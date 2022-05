Blankenberge rolt vanaf augustus glasvezelnetwerk Fiberklaar uit

Inwoners en tweedeverblijvers tekenden de voorbije maanden massaal in op Fiberklaar, en dus wordt Blankenberge de eerste kuststad met toegang tot het razendsnelle glasvezelnetwerk. Meer dan 7.200 aansluitingen zullen in een eerste fase tot bij de mensen binnen gebracht worden. De werken starten eind augustus.

De ‘fiber-to-the-home’ technologie biedt snel en stabiel dataverkeer. “Thuiswerken, videoconferenties in hoge kwaliteit, gamen en met meerdere gezinsleden simultaan streamen zal alleen maar aan belang toenemen. Daarom is het belangrijk om nu op de kar te springen. Tijdens deze eerste fase konden de huishoudens ten zuiden van de stad intekenen, in een volgende fase krijgen ook de bewoners in het centrum en het noorden van de stad de kans om een glasvezelaansluiting tot in de woning te trekken”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Geen abonnementsverplichting

De Blankenbergenaars in het aansluitbare gebied krijgen binnenkort een brief in de bus. “Inwoners die nog niet aangaven een fiberabonnement te willen nemen bij een internetprovider naar keuze, kunnen hun woning toch al glasvezelklaar maken. Zij hebben daarbij geen abonnementsverplichting. Zolang de aannemer in de buurt aan het werk is, kunnen de bewoners een gratis fiberaansluiting aanvragen. Zo vermijden ze dat er later infrastructuurwerken nodig zijn die leiden tot overlast of extra kosten”, vult schepen voor ICT Mitch De Geest (Open VLD) aan.