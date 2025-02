Blankenberge plant traditionele carnavalsduik op einde van krokusvakantie

Op zaterdag 8 maart sluit Blankenberge de krokusvakantie en carnavalsperiode weer af met de traditionele carnavalsduik in zee, aan de westkant van de Pier.

Vanaf 13:00 uur kan er aan de rotonde van de Pier worden ingeschreven, omkleden kan in De Sportdoze of in een van de tenten op het strand.

Om 14.30 uur is er eerst een carnavaleske opwarming voorzien, de eigenlijke carnavalsduik start een halfuurtje later. Nadien kan je jezelf opwarmen bij een warme chocolademelk en/of een glaasje jenever. De deelnemers kunnen ook gratis, op vertoon van het deelnemersbandje, nog een duik nemen in het Van Audenaerde-bad in sportcomplex De Sportdoze.

Wedstrijd

Is het je allemaal net iets te bibberachtig? Volg dan als toeschouwer het spektakel vanop afstand op de Pier, het strand of de Zeedijk. De origineelst verklede ijsbeer of -groep wint een leuke prijs, de winnaar wordt omstreeks 15.20 uur bekendgemaakt.

“Het lokaal bestuur houdt eraan deze sportieve en ludieke traditie in ere te houden. De carnavalsduik blijft een vrolijke afsluiter van de krokusvakantie en carnavalsweek”, aldus sportschepen Patrick De Meulenaere (Vooruit).

Inschrijven kost 5 euro per deelnemer, in die prijs is ook een geschenkje inbegrepen. Meer info via www.blankenberge.be/carnavalsduik

(WK)