Blankenberge onderzoekt problematisch digitaal gedrag bij jongeren

Vorig jaar ontving het lokaal bestuur voor het project Planet Youth een Ethias Youth Solidarity Award. Die leverde 25.000 euro op, waarvan nu 8.700 euro naar een kleinschalig, lokaal onderzoek gaat in samenwerking met Thepco vzw.

Thepco vzw biedt therapie en counseling aan en is sinds is sinds 2013 ook actief in Blankenberge. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een aantrekkelijk en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor de huidige generatie jongeren, de zogenoemde ‘digital natives’ die opgroeien in een wereld waarin digitale technologie een centrale rol speelt. Dit brengt niet alleen kansen mee, maar ook unieke uitdagingen zoals problematisch digitaal gedrag. Het lokaal bestuur kiest voor een positieve en oplossingsgerichte aanpak door te vertrekken uit de leefwereld en talenten van de jongeren zelf.

Schepen van Jeugd Dennis Monte (N-VA): “De bedoeling is niet om jongeren weg te duwen van het digitale. We willen hen tonen hoe ze op een gezonde en evenwichtige manier kunnen omgaan met de onlinewereld. Door in te spelen op hun interesses en talenten, bieden we hen ook kansen om offline nieuwe en boeiende ervaringen op te doen en ook om met elkaar in verbinding te treden. Dit onderzoek kan ons waardevolle inzichten bieden om daarmee aan de slag te gaan.”