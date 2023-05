Blankenberge levert omgevingsvergunning voor een eerste windmolen af: “Eerste stap naar minder afhankelijkheid”

Het college van burgemeester en schepenen in Blankenberge gaf groen licht voor de omgevingsvergunning om een eerste kleine windmolen te bouwen op de site van landbouwbedrijf Fevery in de Zeebruggelaan.

“Het creëren van nieuwe mogelijkheden op vlak van duurzame, hernieuwbare energie is een belangrijke eerste stap in het globaal plan waarbij we onze inwoners en ondernemers minder afhankelijk willen maken van externe, vaak onvoorspelbare energiekosten. Inzetten op zonne- en windenergie is in onze kustregio dan ook een verstandige en bewezen keuze met een besparend effect en een positieve impact op milieu en klimaat. We onderzoeken momenteel meerdere pistes om als stad deze voortrekkersrol te kunnen blijven vervullen”, zegt schepen van Duurzaamheid en Energie Mitch De Geest (Open VLD).

‘Slank’ model

De landbouwsite in de Zeebruggelaan omvat naast de bedrijfswoning ook verschillende bedrijfsgebouwen zoals stallen en loodsen. “De kleinschalige windturbine komt in de zuidwestelijke hoek van de site, op een afstand van ongeveer 18 meter van de machineloods. De molen zal een ashoogte hebben van 15 meter en wieken van 6,5 meter, een vrij ‘slank’ model dus waarbij de mast bestaat uit verschillende torensecties die aan elkaar gebout worden”, vult schepen van Landbouw en Stedenbouw Patrick De Klerck (Open VLD) aan. Het is de eerste omgevingsvergunning waarbij het opgestelde gemeentelijk, ruimtelijk afwegingskader voor lokale windmolens werd gebruikt. “Er lopen nog procedures voor kleine windmolens in onze stad”, klinkt het. (WK)