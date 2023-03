Blankenberge lanceert digitaal platform voor evenementaanvragen

Organiseer je een evenement in Blankenberge, dan heb je daar een toelating voor nodig. Het lokaal bestuur Blankenberge verwerkt jaarlijks heel wat aanvragen en investeerde daarom in het digitaal platform Eaglebe Evenementen.

“Met dit platform trekken we voluit de kaart van de administratieve vereenvoudiging en digitalisering. Het levert ons een enorme tijdswinst op, waardoor we een toelating sneller kunnen afleveren. Op die manier hopen we enerzijds nieuwe eventpartners aan te trekken, anderzijds kunnen we een organisator sneller informeren over de voorwaarden en transparant communiceren of een event al dan niet kan plaatsvinden op ons grondgebied”, zegt schepen voor Evenementen en Administratieve Vereenvoudiging Mitch De Geest (Open VLD).

Organisatoren die een jaarlijks terugkerend evenement organiseren, kunnen de gegevens van het voorgaande jaar gewoon hernemen en updaten met de gegevens van het nieuwe aanvraagjaar. “Ook daar zit dus een administratieve vereenvoudiging”, klinkt het.

Tot slot kan de aanvrager ook te allen tijde de status van het dossier raadplegen, van aanvraag tot goedkeuring. Je vindt het evenementenloket via https://www.blankenberge.be/dienst-evenementen. Na het aanmaken van een nieuw account kan je er onmiddellijk mee aan de slag.