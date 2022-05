Blankenberge krijgt als peterstad scheepsbel van de M915 Aster

Op zaterdag 28 mei overhandigden de militaire autoriteiten officieel de scheepsbel van de Aster aan peterstad Blankenberge.

De M915 Aster, een Belgische mijnenjager van de marinecomponent van Defensie, werd voor het eerst te water gelaten in 1985. Na jaren trouwe dienst werd het schip in 2018 uit de vaart genomen en sindsdien lag de scheepsbel opgeborgen in de marinebasis van Zeebrugge.

De plechtige overdracht aan stad Blankenberge, die peter is van de Aster, gebeurde tijdens de Havenfeesten in het bijzijn van divisieadmiraal Jan De Beurme, vleugeladjudant van de Koning en commandant van de Belgische Marine. “Een hele eer, want onze stad is altijd fier geweest op het peterschap over de Aster en zijn bemanning”, aldus burgemeester Björn Prasse.