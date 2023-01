Blankenberge klaar voor eerste ‘echte’ carnaval in drie jaar tijd, maar wel zonder prinsenverbranding

In Blankenberge stelde De Confrérie van de Leute officieel het carnavalsprogramma voor 2023 voor.

Op zaterdag 4 februari wordt de nieuwe prins gekozen, twee weken later – op zondag 19 februari – trekt voor het eerst sinds 2020 opnieuw een grote carnavalsoptocht door de straten. Daags nadien gaat de kinderstoet uit en op dinsdag 21 februari krijgen we traditiegetrouw de Vûle Jeanettestoet.

Als afsluiter is er de carnavalsduik op zaterdag 25 februari. “Helaas zal er geen prinsenverbranding zijn dit jaar. De hoge kosten, veiligheidsnormen en andere organisatorische belemmeringen brachten ons tot dit besluit”, zegt voorzitter John Vermeersch.

Op zondag 22 januari worden er ook nog een jeugd- en jeugdprinses verkozen en op zaterdag 28 januari is er de verkiezing van het seniorenprinsenpaar. Kaarten voor het prinsendiner kunnen op zaterdag 21 januari van 14 tot 17 uur gereserveerd worden in het Infopunt Toerisme. “Het grote aantal deelnemers dit jaar aan de stoet, toont aan dat het Blankenbergs carnaval weer volop in de lift zit”, aldus nog voorzitter John Vermeersch.

Carnaval Fotogeniek

De werkgroep immaterieel cultureel erfgoed carnaval gaat ook dit jaar weer op zoek naar de meest artistieke carnavalsfoto’s. Ben jij een amateur- of beroepsfotograaf en heb je tijdens carnaval sowieso steeds je camera in de aanslag om mooie sfeerbeelden te schieten? Doe dan mee met Carnaval Fotogeniek en bezorg je foto voor 10 maart via het uploadformulier van de beeldbank Kusterfgoed. Deelnemen is gratis, het reglement vind je op de website van stad.