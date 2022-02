Blankenberge geeft speciale valentijnskaartjes met unieke Cupidoboodschap uit

Ter gelegenheid van Valentijnsdag werkte het Blankenbergse stadsbestuur een speciale actie uit waarbij geliefden elkaar op een originele manier verrassen.

“We mogen niet onderschatten hoe eenzaam mensen soms zijn, zeker in tijden van corona. Een simpel gebaar als een liefdevol kaartje maakt soms al een wereld van verschil. Natuurlijk hopen we geliefden via deze weg ook warm te maken voor een gezamenlijk bezoekje aan Blankenberge.”

Unieke cupidoboodschap

Elk kaartje heeft zijn eigen unieke cupidoboodschap: Liefde is… samen in de verte turen (vanop een bankje in Uitkerkse Polders), Liefde is… samen de zon zien onder gaan (vanop het strand of in de duinen), Liefde is… onstuimig als de zee.

De kaartjes zijn verkrijgbaar in het Infopunt Toerisme. Daarnaast loopt gelijktijdig een oproep via sociale media om de meest fotogenieke romantische foto in Blankenberge te delen met #liefdevoorblankenberge. Deelnemers maken kans op een waardebon.