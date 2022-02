Blankenberge gaat in zee met Fiberklaar voor supersnel glasvezelnetwerk

Blankenberge gaat vanaf dit najaar het glasvezelnetwerk van Fiberklaar uitrollen. De stad wil daarmee tegemoetkomen aan de hedendaagse internetnoden van haar vaste inwoners en tweedeverblijvers. “We maken onze stad klaar voor de toekomst”, stelt burgemeester Björn Prasse.

De ‘Fiber to the Home’-technologie brengt glasvezel binnen in de woning en laat een supersnelle, stabiele internetverbinding toe. Blankenberge wordt de eerste West-Vlaamse stad, én de eerste stad aan zee die het hoogtechnologisch glasvezelnetwerk uitrolt. “Met Fiberklaar maken we onze stad klaar voor de toekomst”, zegt burgemeester Björn Prasse. “Sneller en stabieler internet is vandaag de dag essentieel. Dit geldt zowel voor de vaste inwoners die met heel het gezin in één huis tegelijkertijd surfen, streamen en thuiswerken, als voor de tweedeverblijvers, die steeds vaker naar zee komen.” Het zou in een eerste fase gaan om circa 7.265 aansluitingen.

“Als twintig procent van de inwoners intekent op een fiberabonnement bij een van de deelnemende providers, kunnen we in het najaar van 2022 starten met de aanleg van het netwerk. Eerst volgt daarom een uitgebreide informatiecampagne”, zegt Rik Missault van Fiberklaar. De uitrol zal in nauw overleg met het stadsbestuur gebeuren en wordt, waar mogelijk, gecombineerd met andere infrastructuurwerken om de overlast tot een minimum te beperken. Het Vlaamse fibernetwerk is open voor alle operatoren. “De gebruiker kiest zelf zijn eigen telecomprovider die het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. Vanaf de eerste dag bieden Proximus, Multifiber, RapidXS en edpnet hun diensten aan en verwacht wordt dat nog andere providers op de fiberkar zullen springen”, klinkt het.

Rik Missault van Fiberklaar zet de voordelen van glasvezel nog even op een rijtje. “Vooreerst kan het een oneindige hoeveelheid data aan. Gamen, films en series streamen, bestanden downloaden; dankzij glasvezelinternet kan je met het hele gezin probleemloos samen online zijn. Bovendien beschik je met glasvezelinternet over een eigen aansluiting. Je hoeft jouw verbinding dus met niemand te delen, waardoor deze zelfs op de digitale spitsuren steeds snel en stabiel blijft. De altijd betrouwbare lichtsnelheid van glasvezel is ongeëvenaard voor zowel het verzenden als ontvangen van gegevens”, klinkt het.

Fiberklaar investeert meer dan tweeënhalf miljard euro in de nieuwe glasvezeltechnologie. Het bedrijf heeft immers de ambitie om tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse woningen ‘fiberklaar’ te maken. “We zijn ervan overtuigd dat ook de West-Vlamingen mee zullen springen in ons project”, besluit Rik Missault. De installatie is gratis voor de inwoners.