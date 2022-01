Blankenberge en Knokke-Heist trekken streep door carnaval

De kogel is door de kerk: ook dit jaar wordt er in Blankenberge en Knokke-Heist geen carnaval gevierd. De voorbije weken voerden de burgemeesters van beide kustgemeenten daarover onderling overleg.

In beide badplaatsen wordt carnaval in de krokusvakantie uitbundig en over meerdere dagen gespreid gevierd. Burgervaders Björn Prasse en Piet De Groote kwamen daarom overeen hun beslissing maximaal op elkaar af te stemmen en hebben nu, na veel wikken en wegen, de knoop definitief doorgehakt: dit jaar gaat ook aan de oostkust carnaval niet door en zullen de carnavalisten hun ludieke knaldrang nog wat moeten inhouden tot 2023.

Nieuwe coronabarometer

“Afgelopen vrijdag kondigde het Overlegcomité van de Vlaamse en de federale overheden de nieuwe coronabarometer aan. Die treedt in werking vanaf 28 januari, en start door de stijgende besmettingen en ziekenhuisopnames meteen in code rood. Dit houdt onder meer in dat dynamische publieksevenementen en dynamisch horecabezoek verboden zijn. Over drie weken zou men de situatie opnieuw evalueren. Maar zelfs in code oranje -als dat er dan zou komen- is er zowel een plafond van 60 tot 80 procent bezetting in de horeca als een verplichting tot crowdmanagement voor evenementen. Wat dus wil zeggen dat mensen afstand moeten blijven houden. Dat staat haaks op het volksfeest dat carnaval is en moet zijn”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

Ook niet later op jaar

Carnaval op een ander moment in het jaar vieren, ziet de meerderheid van de carnavalisten al evenmin zitten. In 2022 zal er dus tot spijt van het bestuur en de bevolking van zowel Blankenberge als Knokke-Heist geen dolle vierdaagse aan de oostkust gevierd kunnen worden.

© gf

Burgemeester Piet De Groote: “Op vraag van de Raad van carnaval hebben we onze beslissing om carnaval dit jaar al dan niet te laten plaatsvinden, tot op het allerlaatste moment in beraad gehouden. Op advies van onze gemeentelijke veiligheidscel en in ruggespraak met collega Björn Prasse van Blankenberge, hebben we uiteindelijk besloten om de carnavalsstoet op 27 februari en de dinsdagavondparade op 1 maart definitief uit onze vrijetijdsagenda te schrappen. Binnen het schepencollege zullen we nog bekijken welke financiële compensatie we aan de Knokke-Heistse carnavalsgroepen kunnen geven om hun reeds gemaakte kosten te dekken.”

Wel Vissersmis en bloemenhulde

De Vissersmis in de Sint-Antoniuskerk en de bloemenhulde op zondagmorgen 27 februari op het Vissershuldeplein gaan wel nog door conform de geldende coronamaatregelen. Alleen de vipreceptie wordt geannuleerd. Burgemeester Björn Prasse: “Blankenberge en Knokke-Heist liggen op amper 15 kilometer van elkaar en zijn met de tram eenvoudig te bereiken. Heel wat carnavalisten gaan dan ook wel eens over de stadsgrens kijken en meevieren tijdens de dolle vierdaagse. In het overleg met onze carnavalisten, de wagenbouwers en de jury vorige week was veel zin voor realiteit en verantwoordelijkheid aanwezig. Iedereen bleef echter wel hopen. Hoewel men nog niet meteen wilde beslissen, voelde iedereen aan dat een stoet en de daarbij horende feestelijkheden onder de huidige omstandigheden niet kunnen en ook niet verstandig zouden zijn. De beslissingen van het Overlegcomité en de verslaggeving van vrijdag maakten duidelijk dat dit ook half februari nog niet het geval zou zijn. En dan is het te kort dag om te beslissen om het toch nog te organiseren. Dus schep je voor de verenigingen en ook de middenstand beter nu duidelijkheid. Het Prinsenbal en -verkiezing vinden wél plaats in dinervorm, conform de maatregelen.”