Blankenberge blijft inzetten op aanpak van meeuwenoverlast

Het lokaal bestuur blijft zich inzetten om de overlast door meeuwen in de stad te beperken. Door de samenwerking met het Vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende voort te zetten en bijkomende maatregelen te nemen, wil de stad het evenwicht bewaren tussen de bescherming van de diersoort enerzijds, en het beperken van hinder voor de inwoners en bezoekers anderzijds.

Sinds 2021 werkt Blankenberge samen met het VOC in Oostende om de overlast door meeuwen aan te pakken. In 2024 heeft het meeuwenteam 95 meldingen ontvangen via de website van de stad, wat leidde tot 103 interventies. Er werden ook 24 interventies uitgevoerd voor het ophalen van jonge en gewonde meeuwen, en 109 extra interventies voor het opsporen van nesten. In totaal werden er vorig jaar zo 236 interventies uitgevoerd in Blankenberge. Ook in 2025 wordt de samenwerking met het VOC voortgezet. Het lokaal bestuur voorziet hiervoor een subsidie van 17.175 euro.

Naast het werk van het meeuwenteam worden ook andere maatregelen genomen. Recent werden alle syndici in Blankenberge aangeschreven met de oproep om daken van gebouwen regelmatig te inspecteren en maatregelen te nemen om nestvorming te voorkomen. Dit kan door daken regelmatig te betreden, het plaatsen van pinnen op risicovolle plaatsen of het spannen van draden of netten. Naast die sensibilisering, is er ook extra toezicht op het voederverbod: er wordt streng gecontroleerd op het voederen van meeuwen en op het buitenzetten van huisvuilzakken op de juiste tijdstippen. In de binnenstad en op het strand worden vuilbakken tijdig en regelmatig leeggemaakt om te voorkomen dat meeuwen hier voedsel vinden. Daarnaast vindt de afvalophaling vanaf april in de drukkere binnenstad ook vooral ’s nachts plaats. Tot slot zet het bestuur ook in op de verdere uitrol van ondergrondse afvalcontainers.

Hulp van inwoners en bezoekers cruciaal

Het lokaal bestuur benadrukt dat de hulp van inwoners en bezoekers cruciaal is om de overlast tot een minimum te beperken. “De uitdaging in dit dossier is het evenwicht bewaren tussen enerzijds de meeuw als beschermde diersoort te respecteren en anderzijds de overlast voor de burger te verminderen. Om daarin te slagen, hebben we de hulp van de inwoners nodig om nesten in deze periode van het jaar tijdig te signaleren. Eens de eieren zijn uitgebroed, kan er niet meer worden ingegrepen. We roepen dan ook op om tussen maart en juni extra waakzaam te zijn voor nestvorming,” aldus schepen voor Dierenwelzijn Dennis Monte (N-VA).

Schepen van Afvalbeheer Sandy Buysschaert (CD&VPLUS) vult aan: “Onze diensten zetten zich dagelijks in om afvalbakken tijdig te ledigen en de stad proper te houden. We rekenen erop dat iedereen hieraan meewerkt door afval correct in de vuilnisbakken te deponeren en geen eten aan de meeuwen te geven. Ook dit jaar zullen we streng toezien op het tijdig buitenplaatsen van afvalzakken. Wanneer dit niet correct gebeurt, zorgt het niet alleen voor extra werk voor onze diensten, maar ook voor een slordig straatbeeld en extra voedselbronnen voor meeuwen. Samen kunnen we de overlast beperken en onze stad proper houden.”