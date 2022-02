BKO wordt opgesplitst en nieuwe gebouwen voor VBS Houthulst en Sint Kristoffel

Grootse plannen voor BKO Houthulst en Sint Kristoffel. Niet enkel krijgen ze een nieuwe BKO, maar er zal ook gebouwd worden aan de scholen.

“

Houthulst was één van de eerste gemeenten die de BKO organiseerde in 1999 op vier verschillende locaties: Merkem, Houthulst, Jonkershove en Klerken. De leerlingen van Sint Kristoffel en Houthulst werden met de bus naar school gebracht en na schooltijd terug naar de BKO gebracht”, aldus burgemeester Joris Hindryckx. De BKO vangt kinderen voor en na schooltijd op vanaf een leeftijd van 2,5 jaar tot aan het einde van het 6de leerjaar.

“In totaal maken 321 kinderen actief gebruik van de opvanglocatie van Houthulst”, wijst schepen Ann Vansteenkiste. “Er zijn 188 kinderen van Houthulst, 115 van Sint Kristoffel en 25 van andere scholen zoals Klimop en De Wijzer. De opvanglocaties in Jonkershove, Klerken en Merkem blijven de huidige werking op dezelfde manier aanbieden. De BKO van Sint Kristoffel en Houthulst zal binnen de school worden georganiseerd in een nieuw gebouw. VZW Schoolbestuur De Zaaier bouwt 2 nieuwe scholen in Houthulst en Sint Kristoffel.”

De school van Houthulst krijgt een nieuwe BKO die met een ingang langs de Terreststraat rechtstreeks toegang tot de speelplaats biedt en zal daarnaast ook nog een aantal nieuwe lokalen bouwen”, aldus directeur Jeroen Desender van VBS Houthulst. “De kostprijs voor deze realisatie komt op 2.700.000 Euro waarvan er 70% gesubsidieerd wordt. Er zal zo snel mogelijk gestart worden met de werken die dan hopelijk tegen september 2023 klaar zullen zijn.”

Ook in Sint Kristoffel staan bouwwerken op het programma. “Het oude klooster zal verdwijnen en plaats maken voor een nieuw gebouw. Er komen 2 nieuwe kleuterklassen en een nieuwe BKO vlakbij de turnzaal en de eetzaal”, aldus Nathalie Reheul directeur VBS Sint Kristoffel. “De investeringskosten komen op 2.000.000 euro en ook hier hopen we op 1 september 2023 te kunnen.”

De vzw scholengroep De Zaaier gaat het engagement aan met het lokaal bestuur Houthulst om gedurende een periode van 20 jaar een gedeelte van de gebouwen te verhuren aan het lokaal bestuur om de buitenschoolse kinderopvang van Houthulst te decentraliseren. Deze periode van 20 jaar gaat in op 1 september 2023, tevens ook de eerste ingebruikname van de nieuwe scholen in Houthulst en Buitenschoolse opvang Houthulst verhuist volgend jaar naar nieuwe gebouwen. De huurprijs bedraagt 25.000 euro per jaar.