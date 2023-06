BK wielrennen in Izegem een voltreffer van formaat: “Wellicht wel 50.000 mensen langs de weg”

Met een getaande huid en sommigen misschien wel met een katertje werden ze maandagmorgen moe, maar tevreden wakker in Izegem en Ingelmunster. Naar het BK wielrennen werd al lang reikhalzend uitgekeken. Sportief gaven de wedstrijden gensters, met Lotte Kopecky en Remco Evenepoel krijgt het Izegemse BK ook twee winnaars om U tegen te zeggen. En ook de lokale helden ontgoochelden niet. De Izegemse Justine Ghekiere eindigde vijfde, Lendeledenaar Alec Segaert pakte net als op het BK tijdrijden zilver. Donderdag na Wout van Aert, zondag dus achter Remco. Ook de Izegemse burgemeester Bert Maertens was uiterst tevreden. “Al dat volk langs de kant, het zullen er misschien wel 50.000 geweest zijn. En we hebben onze verenigingen, horeca, bedrijven en alle inwoners toch een mooie dag kunnen bezorgen.”

Dat Izegem een wielerstad is, dat is al langer geweten. Bordes Izegem Koers – donderdag 7 september is het opnieuw zover – is altijd al een hoogdag, maar met het BK werd dat nog eens extra in de verf gezet. Ook burgemeester Bert Maertens, zelf een echte wielerfan, genoot met volle teugen.

“Bij de mannen deed het startpistool het niet, ik heb dan maar ‘start’ geroepen” (burgemeester Bert Maertens)

Maar hij had die dag uiteraard ook heel wat verplichtingen en is al burgemeester ook verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn stad. “In de voormiddag was ik natuurlijk op de Grote Markt. Ik moest ook het startschot geven van beide wedstrijden, maar bij de heren deed het pistool het niet. Ik ben dan maar ‘start’ geroepen. Daarna ging ik richting aankomstzone, om de genodigden van de stad te verwelkomen. Maar ik moest gauw terug naar het centrum, omdat de podiumceremonie van de dames er al snel aan kwam.”

Ook Sportschepen Virginie Derumeaux (links) mocht de podiumceremonie mee begeleiden. De nieuwe Belgisch kampioe Remco Evenepoel wordt geflankeerd door lokale held Alec Segaert en Jasper Stuyven. © BELGA

Sportief was het BK ook een hoogvlieger. “Bij de dames werd het een massaspurt, maar daarvoor regende het toch ook aanvallen. Bij de mannen kregen we een mooie wedstrijd te zien. Ook mooi om te zien hoe Yves Lampaert met Wout van Aert in de aanval ging. En uiteindelijk hebben we twee prachtige winnaars, twee wereldkampioenen ook. Lotte Kopecky op de baan en Remco Evenepoel op de weg. Eerst was ik wat ontgoocheld voor Alec Segaert, hij was er zo dichtbij. Maar in een gesprek met hem hoorde ik dat hij zelf zeer tevreden was. Hij heeft ook in de Izegemse triatlonclub de eerste stapjes gezet. Zijn supporters hebben die zilveren medaille ook overigens goed gevierd.”

Met Lotte Kopecky kreeg ook het damespodium een echte topper op het hoogste schavotje. © BELGA

Zelf titelden we al dat men in Izegem de langste toog uit de geschiedenis van het BK zou te zien krijgen en dat klopte ook. Uiteraard stond op de landelijke stukken in het parcours niet overal een drankstand, maar in de centra van Izegem, de deelgemeenten Emelgem en Kachtem en ook bij de buren in Ingelmunster was het echt zot te zien hoeveel mensen er samen getroept waren bij de diverse verenigingen. “Ik hoor dat sommige drankstandjes al snel door hun voorraad zaten, het weer zat mee. Misschien was het zelfs iets te warm. Maar onze verenigingen konden gratis hun tentjes optrekken, toch een mooie incentive voor hun spaarrekening. Ik kreeg ook al heel wat berichtjes met bedankingen. Maar ook heel bedrijven koppelden een personeelsfeest aan het BK en vooral ook onze inwoners en de mensen van buiten onze stad konden een dag lang genieten.”

Walter Platteeuw woont langs de Ardooisestraat in Izegem en viert binnenkort zijn 80ste verjaardag. Enkele vrienden hadden hem vergast op een spandoek en supporterden ondertussen ook voor Yves Lampaert.

Maar hoeveel volk er nu effectief langs de weg stond, dat is moeilijk in te schatten. “De mensen van Flanders Classics vertelden me dat bij een BK je wel mag rekenen op 20.000 mensen van buiten de stad. Maar ook zij hadden nog nooit zo’n volkstoeloop gezien. Misschien stonden er in totaal wel 50.000 mensen te kijken.”

Staaltje citymarketing

Een geslaagd BK dus en dat smaakt naar meer… “De mensen Flanders Classics en Belgian Cycling alludeerden al op een nieuw BK in Izegem, maar daar komt heel wat bij kijken natuurlijk. Zeg nooit nooit, wie weet in de toekomst. Als stad hebben we een mooie return gekregen (het BK naar Izegem halen kostte 250.000 euro, red.), als staaltje citymarketing kan het wel tellen.”

Ook de handelszaken deden gretig mee aan een etalagewedstrijd die ter gelegenheid van het BK was georganiseerd. En sommigen toonden zich wel heel creatief.

De burgemeester is ook tevreden dat er niets verkeerd is gelopen. ‘s Morgens moesten her en der wat fout geparkeerde wagens weggesleept worden, maar voor het overige kreeg de burgemeester de politie niet aan de lijn. “Ook onze lokale ronde heeft waar voor zijn geld geboden. Velen dachten dat het sowieso een massasprint zou zijn, maar we zagen erg levendige wedstrijden. En bovendien zijn er ook geen valpartijen geweest.”