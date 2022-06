BK garnaalpellen blikvanger op Garnaalfeesten in Oostduinkerke

Tijdens de jaarlijkse Garnaalfeesten in Oostduinkerke heeft de Koninklijke Orde van de Paardevisser zondag voor het eerst een Belgisch kampioenschap garnaalpellen gehouden. Nadine Deetens pakte de nationale titel door op tien minuten tijd liefst 101,5 gram garnalen te pellen.

Sinds 1950 staat het laatste weekend van juni in Oostduinkerke in het teken van de Garnaalfeesten. Het evenement is bedoeld als een jaarlijkse ode aan de zee in het algemeen en de garnaalvissers in het bijzonder.

Oostduinkerke is namelijk wereldwijd de enige kustplaats waar tot op vandaag garnalen te paard worden gevangen. De Garnaalvisserij te Paard werd in december 2013 door de UNESCO zelfs toegevoegd aan de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed.

Mieke Garnaal

De Garnaalfeesten werden zaterdag op gang getrokken met een folkloristische ambachtenmarkt. In de namiddag konden de bezoekers ook weer genieten van straattheater Mariette Crevette. Na de optocht van de garnaalvissers te paard stond ook nog een wedstrijd garnaalvissen op het programma.

Tijdens de openingsceremonie zaterdag op het Astridplein werd Mayra Dezutter aangesteld als nieuwe Mieke Garnaal. Haar eredames zijn Tabitha Van Tricht en Xana Pintelon.

Mieke Garnaal en haar eredames. © PG

Mayra is een rasechte Oostduinkerkse vissersdochter. Haar pa Peter en opa, Marc, zijn stoere zeebonken. Een maquette van het eigen vissersvaartuig O.124 Fighter staat tentoongesteld in het NAVIGO museum. Ook haar naam werd zeer bewust gekozen, want vanuit het Iers betekent Mayra ‘Ster der Zee – Meisje van de zee’. Mayra is aanwezig op elke visserijfolkloreavond, want mama Isabelle en papa Peter verkopen er de ambachtelijk gerookte zalm van ‘Smokey Pete’.

Samen vormen Mayra, Tabitha en Xana al van in de kleuterklas een vrolijk trio. Ze steunen elkaar door dik en dun en als je de ene ziet, zijn de andere twee niet ver uit de buurt.

Er werd ook afscheid genomen, met het bijhorende traantje, van Mieke Garnaal 2021 Amy Dalle en eredames Céline Bonny en Anouk Bonny. Burgemeester Marc Vanden Bussche dankte hen voor hun inzet tijdens het voorbij jaar met een bloemetje.

BK garnaalpellen

Zondagochtend werd op het Fabiolaplein het allereerste BK garnaalpellen gehouden. Verspreid over vier groepen deden tachtig mensen een gooi naar de titel.

Onder het toeziend oog van de deurwaarder werden de garnalen geteld. © PG

De deelnemers kregen slechts tien minuten tijd om zo veel mogelijk grijze garnalen te pellen. Een jury controleerde of de garnalen correct gepeld werden. Slechtgepelde garnalen telden niet mee voor het eindresultaat, terwijl pellers met te veel afval op het bord zelfs automatisch uitgesloten konden worden.

Nadine ging met de winst lopen. © PG

Nadine Deetens uit Zwankendamme (Brugge) kroonde zich met 101,5 gram garnalen uiteindelijk nipt tot de eerste Belgische kampioen. Chantal Goed en Katty Vanmassenhove eindigden respectievelijk als tweede en derde. In het Frans-Vlaamse Leffrinckoucke veroverde Vanmassenhove eerder wel al drie wereldtitels op rij.

Zeewijding

Met de traditionele Zeewijding werd zondagochtend ook iedereen herdacht die op zee het leven liet. Naar jaarlijkse gewoonte worden de Garnaalfeesten zondagnamiddag afgesloten met de Garnaalstoet. Ook Mieke Garnaal en haar eredames mochten uiteraard niet ontbreken.