Björn woont na faillissement al drie weken in tent aan kanaal in Izegem

Ex-politicus Björn Verhaeghe (Open VLD, later ViZie) woont al drie weken in een tent langs het kanaal bij de Emelgembrug. Door een faillissement en daaropvolgende uithuiszetting zocht hij daar zijn toevlucht toe. Hij ging te rade bij de stad, op zoek naar tijdelijk onderdak, maar klaagt aan dat de zoektocht te lang op zich liet wachten. De stad heeft nu toch een crisiswoning voor de man gevonden.

Björn engageerde zich de vorige legislatuur als voorzitter van de Minaraad (Milieu- en adviesraad). Eerst voor Open VLD, later vormde hij met enkele gelijkgezinden de onafhankelijke lijst ViZie, maar dat project raakte nooit echt van de grond. In het dagelijks leven deed hij tuinaanleg en -onderhoud, maar in mei werd hij failliet verklaard.

“De zaken gingen slecht en er werd mij aangeraden dat dit de beste oplossing was”, zegt Björn. “Alleen hing er ook een persoonlijk faillissement aan vast, waardoor er beslag op heel wat spullen werd gelegd.”

Drie weken in tent

Björn kon ook de huishuur niet meer betalen en er volgde een procedure tot uithuiszetting. “Ik vroeg hulp aan stad Izegem en hoezeer ik die ook apprecieer, toch heb ik de indruk dat ze daar tegen hun limieten botsen. Er is sowieso al een mindere bezetting door de vakantie, maar men vertelde me ook dat ze me pas in september verder zouden kunnen helpen.”

“Uit noodzaak en ook een beetje als statement omdat het systeem te traag werkt ben ik toen in een tent aan het kanaal gaan wonen. Ik verblijf nu al drie weken aan de voet van de Emelgembrug.”

Familie wil Björn niet lastig vallen. “Mijn ouders zijn al van leeftijd, anderen hebben dan weer een gezin en hen wil ik niet tot last zijn, want zoiets heeft toch een impact”, zegt hij. “Vrienden helpen me wel eens aan een maaltijd -en via de stad zijn er ook af en toe voedselpakketten – maar op lange termijn heb ik zelf onderdak nodig.”

Niet zo slecht

Schepen van Sociale Zaken Ann Van Essche (CD&V) meldt dat er in noodgevallen ook altijd nachtopvang voor daklozen in Roeselare en Kortrijk is. “Maar ook daar denk ik dat anderen met ergere problemen er beter gebruik van kunnen maken, dus hun plaats wli ik niet afnemen”, zegt Björn. “Bovendien zit ik aan het kanaal nu ook niet zo slecht, alleen is het niet ideaal met een hittegolf op komst.”

Woonschepen Tom Verbeke (N-VA) zegt dat het normaal is dat er wat tijd over gaat voor mensen aan een geschikte oplossing raken. “Eerst kwam Björn niet voor een crisiswoning in aanmerking omdat er een procedure tot uithuiszetting opgestart werd. Dan bemiddelen we als stad eerst tussen huurder en eigenaar, maar Björn weigerde die minnelijke schikking. “

Woning gevonden

“Een crisiswoning geldt in eerste instantie voor iemand in dringende nood, zoals bij huiselijk geweld of na een brand. Eens het vonnis werd uitgesproken is Björn wel naar de woondienst gekomen en is een zoektocht naar een tijdelijke oplossing gezocht. We hebben als stad veertien crisiswoningen, maar die zijn vaak druk bezet.”

“Recent is er echter zo’n woning vrijgekomen en eerstdaags zou hij daar tijdelijk kunnen intrekken. We blijven met hem uiteraard naar een definitieve oplossing zoeken en begeleiden hem in alles tot hij terug op het rechte spoor raakt.”

(vadu)