Bjorn en Diego winnen duo-dartstornooi van Knaldrang Deerlijk

Knaldrang Deerlijk, de organisatie die via allerlei events werk wil maken van een nog bruisender Deerlijk, pakte met een duo-dartstornooi uit in eventhal in Uzien. Het initiatief was aan de derde uitgave toe en werd, net als de vorige twee edities, een succes over de hele lijn.

De overwinning ging naar Bjorn Leroy en Diego Hoflack. De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar Gylian Surgeon en Ayrton Wullen, Kenny Beke en Manu Vandenberghe. “We gaan onverminderd verder met activiteiten”, stellen Kurt Deleersnyder, Sophie Mespreuve, Stijn Vermoere, Tijs Dujardin en Annelies Vercruysse. “De volgende initiatieven zijn een afterwork ‘Après-ski’ op vrijdag 22 december en een Bal Masqué op zaterdag 24 februari.”