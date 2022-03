Bjorn (40) en Sharon (46) openen verdoken hoek:“Willen zwarte bladzijde omdraaien”

Een café overnemen betekent meestal het begin van een nieuw avontuur. In het

geval van Sharon Deleu (36) spreken we meteen over de start van een nieuw leven. Na enkele gitzwarte pagina’s uit haar

levensverhaal staat ze vol verse energie achter de tapkranen van café De Verdoken Hoek. “De lijdensweg die ons gezin heeft afgelegd heeft ons keihard

gemaakt maar leerde ons ook de kleinste dingen waarderen”, klinkt het gemotiveerd.

“Ik speelde al langer met het idee een eigen café te beginnen maar eenmaal het noodlot toeslaat, moet je je dromen even opbergen.” Sharon blikt terug op een periode die met gemak als gruwelijk kan worden omschreven.

“Bjorn Lezeure (40), mijn levenspartner, kreeg meer dan een jaar geleden een mentale en fysieke oplawaai te verwerken: hersentumor! Je leven wordt op dat ogenblik volledig overhoop gehaald. Hij ging doorheen een erg intensieve chemotherapie en ik week nooit van zijn zijde!”

We mogen geen seconde van het leven verspelen

Sharon borg haar eigen toekomstplannen op en legde de focus volledig op het herstel van Bjorn. “Hoewel de geneesheren het niet durfden zeggen wisten we beiden dat het er niet goed uit zag, gaat ze verder. “Toch beet Bjorn door. Het is een vechter en hij kon teren op zijn sportieve manier van leven. Dat heeft er hem door getrokken maar het waren donkere momenten uit ons leven. Ik stond er helemaal alleen voor en had niet alleen Bjorn maar ook de kinderen die op me rekenden. Even dacht ik dat ik het nooit aan zou kunnen maar we sloegen er ons allemaal door.”

Charme

Bjorn onderging een waanzinnige 41 weken aan chemo en kon het einde van zijn behandeling vieren met de start van een nieuw leven. “We hadden vernomen dat De Verdoken Hoek over te nemen stond”, lacht hij.

De maandag dat ik mijn laatste chemo kreeg was meteen ook de dag dat ze voor het eerst de sleutel van de deur van haar café kon omdraaien

“Het is één van de best verborgen cafés van Menen maar beschikt meteen ook over een ongelooflijke dosis charme. Sharon was meteen verkocht en ik stuwde haar vooruit. Ze had haar leven volledig opgeofferd voor mij, nu was het tijd dat ik haar zou gaan steunen. Ik ontfermde me over de kinderen en gaf haar volledige bewegingsvrijheid zodat ze haar eigen café op poten kon zetten.”

Sharon en Bjorn openden onlangs café De Verdoken Hoek. © foto CL

“De maandag dat ik mijn laatste chemo kreeg was meteen ook de dag dat ze voor het eerst de sleutel van de deur van haar café kon omdraaien. Door wat we hebben meegemaakt begrijpen we als geen ander dat we geen seconde van het leven mogen verspillen. Toen Sharons droom werkelijkheid kon worden, was er voor ons geen reden om nog te twijfelen.”

Met De Verdoken Hoek wil Sharon vooral inspelen op het gevoel van het typische sfeercafé van weleer.

“Een ruim aanbod aan bieren, een kleine maar vooral gezellige sfeer waar iedereen zich thuis kan voelen en vanzelfsprekend de charme van het Brouwerspark dat hier net naast ligt”, sluit ze al lachend af. “Wie iets komt drinken in De Verdoken Hoek moet de indruk hebben dat hij of zij thuis komt. Een leuk tapasplankje erbij en als er een sportwedstrijd is, dan tonen we die gewoon op de tv hier.”