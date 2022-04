Bjorn (27) vecht al heel zijn leven tegen zeldzame ziekte: “Mijn vriendin en ik willen een kindje, maar dat kan niet via natuurlijke weg”

Bjorn Collet (27) uit Veurne kreeg als kind de diagnose van neurofibromatose: een zeldzame erfelijke ziekte. Hij moet om de haverklap operatief gezwelletjes laten verwijderen op zijn zenuwen en is bijzonder kwetsbaar aan zijn hersenen. Bovendien heeft z’n aandoening nu ook gevolgen voor zijn toekomstplannen met zijn vriendin Tatjana Laurens (20). “We zijn bang dat we nooit een kindje zullen kunnen krijgen”, vertelt Bjorn.

Bjorn Collet werd 27 jaar geleden geboren in een Antwerps ziekenhuis. Al van bij zijn geboorte doken problemen op. Van de diagnose neurofibromatose was toen echter nog geen sprake. “Volgens mijn moeder kampte ik na mijn geboorte met een zuurstoftekort”, vertelt de Veurnenaar. “Ik zag volledig blauw en onderging onderzoeken in allerlei ziekenhuizen, maar nergens konden de dokters een oorzaak vinden. Pas toen ik 6 jaar was, kreeg ik in het UZ Leuven te horen dat ik neurofibromatose had: een zeldzame aandoening.”

Constant op hoede

De erfelijke ziekte kan de huid en het zenuwstelsel aantasten en zorgt onder andere voor het ontstaan van kleine gezwelletjes op de zenuwen. “Minstens één keer per jaar moet ik onder de scanner in het UZ in Leuven”, zegt Bjorn. “Dokters willen zo uitsluiten dat er bolletjes op mijn botten groeien. Als dat het geval is, moet ik meteen onder het mes om die gezwelletjes te laten verwijderen. Dat is moeilijk om dragen. Ik heb ook bijzonder zwakke hersenen. Als iemand op mijn hoofd slaat, kan ik meteen sterven. Ik moet dus heel voorzichtig zijn, zelfs als ik op straat wandel. Ik moet constant op mijn hoede zijn.” Door zijn aandoening kan Bjorn niet werken. Hij staat dan ook op invaliditeit. “Ik ben voortdurend moe en val om de haverklap in slaap. Ik krijg daarnaast geregeld epilepsieaanvallen en heb dagelijks hoofdpijn. De dokters hebben me dan ook een hele reeks pilletjes voorgeschreven. Niet leuk.”

Onzekerheid

Als kind lag Bjorn zowat dagelijks in het ziekenhuis. De dokters raadden zijn ouders aan om naar de kust te verhuizen voor de gezonde zeelucht en dat deden ze ook. Ondertussen woont Bjorn samen met zijn vriendin Tatjana Laurens (20) in Veurne. De toekomstplannen van het koppel kregen een jaar geleden echter een deuk. “We willen graag samen een kindje krijgen, maar door mijn aandoening is dat op natuurlijk wijze niet mogelijk”, zucht Bjorn. “De dokters hebben ook een operatie uitgevoerd om dat onmogelijk te maken. Het risico voor het kind zou te groot zijn met mijn ziekte.”

Bjorn en Tatjana proberen nu andere wegen te bewandelen om zwanger te worden. “We laten ons begeleiden in de fertiliteitskliniek van het UZ in Gent. Een spermadonor is misschien een mogelijkheid voor ons. We zien wel wat het wordt. Veel hangt voor ons ook af van de kostprijs van de behandeling. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ik kamp met veel onzekerheid. Niet in het minst over de verdere evolutie van mijn ziekte. Dat het ongeneeslijk is, staat vast. Dat ik er ooit aan sterf, is mogelijk. Als dat gebeurt, zal het wellicht in mijn slaap zijn. Ik ben bij momenten heel angstig, maar probeer er zo min mogelijk bij stil te staan.”