Bite Back voert actie tegen moederbedrijf Brugs dolfinarium

Aan het Boudewijn Seapark in Brugge hebben 25 leden van Bite Back zondagnamiddag actie gevoerd. De dierenrechtenorganisatie richtte haar pijlen deze keer vooral op Aspro Parks, het moederbedrijf achter Boudewijn Seapark en heel wat andere pretparken en dolfinaria. “We eisen dat Aspro hun zes dolfinaria, waarvan dus nog een in ons land, sluit of herbestemt”, zegt campagnecoördinator Anthe Laine.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back voerde zondagnamiddag actie tegen Aspro Parks, het bedrijf dat eigenaar is van het laatste Belgische dolfinarium en vijf andere dolfinaria in Nederland en Spanje. Bite Back voerde aanvankelijk vooral actie tegen de lokale uitbaters van het dolfinarium.

Nadat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het dolfinarium in juli een uitzondering gaf om te blijven bestaan, trekt de dierenrechtenorganisatie nu naar de bron. “Dat minister Weyts een uitzondering toekende voor het Boudewijn Seapark was echt wel een teleurstelling”, zegt campagnecoördinator Anthe Laine.

Elders al verboden

“In Wallonië en Brussel is het houden van dolfijnen in gevangenschap al volledig verboden. Het Boudewijn Seapark is het allerlaatste dolfinarium in België. Nu kiezen we ervoor om Aspro aan te spreken, de moederholding boven Boudewijn Seapark. We vragen dat Aspro haar zes dolfinaria, en dus ook dat in Brugge sluit of heroriënteert.”

“Het bedrijf is eigenaar van 68 amusementsparken. Dus die zes dolfinaria vormen maar een beperkt aandeel in de omzet van het bedrijf. We willen de druk zodanig opvoeren dat het bedrijf ervoor kiest om deze activiteit stop te zetten. Door het bedrijf via allerlei kanalen te contacteren, zullen ze onze vraag tenminste moeten bekijken.”

De actievoerders hadden zich zondagnamiddag opgesteld bij de ingang van het Boudewijn Seapark, waar ze de mensen die met de auto het park binnenreden aan de slagboom aanspraken op het dierenleed in het dolfinarium.

Lijden

“De mensen moeten weten dat dolfijnen lijden in gevangenschap. Enerzijds is het aan de consument om te stoppen met betalen voor amusement dat dierenleed veroorzaakt, anderzijds zijn het grote bedrijven zoals Aspro Parks die de keuze kunnen maken voor een beleid dat het aanbieden van dolfijnenshows niet langer omvat”, geeft Anthe Laine van Bite Back nog mee.