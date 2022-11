Bite Back voert actie aan het Dolfinairum van Brugge

De dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zondagnamiddag opnieuw actie gevoerd aan het Dolfinarium in Sint-Michiels. Al tien jaar lang komen elke laatste zondag van de maand sympathisanten van Bite Back samen aan het Dolfinairum voor een vreedzame actie.

Ze pleiten voor een sluiting van het Dolfinarium. Met hun actie onderstrepen ze dat dolfijnen in de natuur kilometers zwemmen, diep duiken en jagen op vis. In het Dolfinarium verblijven ze in een beperkte ruimte, krijgen dode vis en moeten kunstjes laten zien aan de toeschouwers. D

eze maand trok Bite Back al naar het kabinet van Vlaams Minister Ben Weyts. Ze gaven toen een petitie af met 11.192 handtekeningen. Bite Back hoopt dat de Vlaams Minister luistert naar hun vraag.

