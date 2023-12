Bisschop steekt solidariteitsactie voor Palestina in Brugge een hart onder de riem

Op donderdag 28 december, de dag der onschuldige kinderen, voerden Brugse christenen opnieuw actie aan de Sint-Salvatorskathedraal. Ze protesteren tegen het feit dat in Gaza al 8.000 kinderen stierven door de Israëlische bombardementen.

“Sinds 7 oktober voeren de Israëlische strijdkrachten onophoudelijk bombardementen uit op de Gaza strook”, legt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge uit. “Hierbij vielen reeds meer dan 8.000 kinderen als dodelijke slachtoffers. Volgens de jongste cijfers zijn er in Gaza al 21.110 mensen gedood, van wie 70 procent vrouwen en kinderen. 59.000 Palestijnen raakten gewond. SOS Palestina Brugge klaagt deze gang van zaken aan.”

Onschuldige kinderen

“Deze slachtoffers kan men moeilijk als collateral damage wegcijferen. Wij voeren daarom actie op 28 december ’23, dag der onschuldige kinderen, aan de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Die dag herdenkt de kindermoord van Bethlehem, die volgens de Bijbel op bevel van koning Herodus uitgevoerd werd. Die was bang dat de komst van Jezus het einde van zijn macht zou betekenen.”

Bisschop

In het kerstweekend waren er verschillende soldariteitsacties voor Palestina. Bij het afsluiten van De Warmste Week op ‘t Zand werd een spandoek ontvouwen. Na de kerstmissen in de Sint-Salvatorskathedraal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge waren er ook al burgeracties van diverse Brugse christenen.

Symbolisch tooide toen actievoerder Liesbeth Vandekerckhove zich als een Madonna: als Maria met een plastieken pop die het kindje Jezus voorstelt. Daarbij verwijst zij naar het feit dat Jezus ook in Palestina geboren werd en dus ook een Palestijns kind was.

De Brugse bisschop mgr. Lode Aerts was bereid om te poseren bij ‘Madonna’ Liesbeth Vandekerckhove in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, op vijftig meter van de beroemde Madonna van Michelangelo. Met zijn steun toonde ook Lode Aerts dat hij betreurt dat vele kinderen slachtoffers zijn van de oorlog in Gaza.

Betoging

SOS Palestina Brugge verenigt diverse organisaties, waaronder Avansa, Orbid en Vredesactie Brugge. “We kregen geen toelating voor een grootschalige actie op die drukke plek in de Steenstraat. Daarom deelden we op 28 december om 15 uur enkel wat pamfletten uit en hielden een stille wake aan de Sint-Salvatorskathedraal.”

“Alle actievoerders droegen rouwkledij en hadden witte en vredesvlaggen. Een Palestijns meisje hield een toespraak. Op zondag 13 januari volgt er een pacifistische betoging in Brugge. Daarvoor is er wel al toestemming verkregen”, aldus Hilde Naessens.