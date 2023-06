Bisschop Lode Aerts leert ons bidden met boek

Wie nood heeft aan een gebed, heeft wellicht de neiging om terug te grijpen naar het ‘Onzevader’ en het ‘Weesgegroet’. Toch zijn er ook nog heel wat andere gebeden die troost of dankbaarheid weerspiegelen. Bisschop Lode Aerts maakte een selectie van honderd unieke gebeden en goot het in een rijk geïllustreerd boek. “Ik wilde afstappen van de gepolijste en afgeborstelde gebeden.”

Als we de bisschop spreken is hij net een sms’je aan het sturen naar Patrick van der Vorst, de voormalige kunsthandelaar die we aan het werk zagen in Stukken van Mensen, die komende zaterdag wordt gewijd in de kathedraal van Westminster in Londen. “Ik stuur hem dat ik hoop dat alles goed gaat en wil hem nog eens bedanken, want ik heb dit boek niet alleen gemaakt”, benadrukt de bisschop meteen. Van der Vorst voorzag elk van de honderd gebeden van een bijhorend kunstwerk die refereert naar het gebed in kwestie.

Een huzarenwerkje, ook qua auteursrechten, maar het resultaat mag er zijn. “Het idee is ontstaan in de coronaperiode, toen er amper mensen naar de kerk mochten komen. Koen Vlaeminck, hoofdredacteur van Kerknet.be, opperde het idee om af en toe een gebed via de nieuwsbrief de wereld in te sturen, desnoods vertaald vanuit een andere taal. De hele coronaperiode heb ik dat wekelijks gedaan tot we er honderd hadden. Ik had al vrij snel beslist dat de helft van de gebeden geschreven moest zijn door vrouwen. In de moderne literatuur zijn die makkelijker te vinden dan vroeger. Dat vereiste wel wat zoekwerk. Bovendien wilde ik de lat hoog leggen en afstappen van de gepolijste en afgeborstelde gebeden. Ik heb met opzet gekozen voor de ietwat weerbarstige gebeden.”

Lievelingsgebed

De bisschop dook niet alleen in zijn eigen archief, maar ging ook actief op zoek. “Hier maar ook op reis loop ik vaak een boekhandel binnen en snuister ik graag in de afdeling met religieuze of spirituele boeken. Ik zocht ook online, ja. Al wilde ik geen gebeden uit tweede hand. Ik deed mijn best om zo dicht mogelijk bij de bron te blijven.” De bisschop zelf voorzag telkens ook een kleine biografie van de auteur van het gebed in kwestie. Daarna klopte hij aan bij Patrick van der Vorst, die meteen gewonnen was voor het idee om elk gedicht van een kunstwerk te voorzien. “Ik kende Patrick via zijn familie (zijn moeder woont in Knokke, red.) en ik heb hem ook ontmoet tijdens zijn opleiding in Rome. Een bijzonder aimabel man. Ik was heel blij dat hij wilde samenwerken. Zo’n kunstwerk of afbeelding zegt soms echt meer dan woorden. Zelfs bepaalde moderne kunstwerken stemmen tot nadenken en zijn in zekere zin ook een soort gebed.”

Het boek wordt geïllustreerd door kunstkenner en priester Patrick van der Vorst. © Halewijn

Opvallend: in het boek vinden we het Onzevader en het Weesgegroet niet terug. “Ik had het niet coherent gevonden, want de gebeden in het boek zijn niet afkomstig uit de Bijbel. Uiteraard zijn dat de oergebeden, voor heel wat mensen trouwens, maar ik wilde ook aandacht schenken aan andere mooie gebeden. Mijn lievelingsgebed? Dat is meteen ook het kortste in het boek. (lacht) Neem alles van mij weg wat me van U verwijdert werd geschreven door broeder Klaus van Flue (die leefde in de 15de eeuw, red.), een vredestichter die uitgroeide tot de patroonheilige van Zwitserland.”

Naar eigen zeggen kan de bisschop zelf nog steeds ontroerd worden door een gebed. “Ik betrap mezelf er soms op dat ik in de auto eerder een klassiek gebed zoals het Onzevader bid. Elk gebed is een moment van bezinning en kan zoveel doen.”

‘Heer, leer ons bidden’ is uitgegeven bij Halewijn, telt 248 pagina’s en kost 26 euro.