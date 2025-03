Bisdom verkoopt gigantisch domein in Torhout aan excentrieke Duitse kunsthandelaar

Een gigantisch domein van bijna 33 hectare in de bossen van Torhout. De verkoop van domein Groenhove door het bisdom van Brugge is geen alledaagse gebeurtenis in de immo-wereld. En ook de vermoedelijke koper is een verrassing: een bijna-blinde Duitse kunsthandelaar die in opspraak kwam wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Wat zijn plannen zijn, is voorlopig een raadsel.

Wie zijn schooltijd op de banken van een katholieke onderwijsinstelling heeft doorgebracht, zal er ooit wel eens op bezinning zijn gegaan: domein Groenhove in Torhout. Momenteel huist daar het diocesaan centrum van het bisdom Brugge, inclusief twee kapellen en een gebouwencomplex met drie residentiële vleugels waarin ook een schooltje zit.

Er zijn vergaderzalen, slaapzalen en een cafetaria. Rondom het centrum, officieel Virgo Fidelis, is een prachtige parktuin aangelegd waar wandelaars graag door struinen. Het domein heeft een geschiedenis die teruggaat tot de achttiende eeuw. Momenteel wonen er ook nog drie zusters Karmelietessen van Sint-Jozef.

Domein Virgo Fidelis bestaat onder meer uit een gebouwencomplex met drie residentiële vleugels waarin ook een schooltje zit. Er zijn vergaderzalen, slaapzalen en een cafetaria van het Bisdom Brugge. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Aan die lange geschiedenis wordt nu een extra hoofdstuk geschreven. Het bisdom zet momenteel de puntjes op de i voor de verkoop van het domein. “Er is een princiepsakkoord met een potentiële koper. Officieel is het dus nog niet verkocht, maar dat is wel de bedoeling. Over de exacte verkoopsvoorwaarden wordt nog onderhandeld”, zegt woordvoerder Wim Vervaeck van het bisdom.

Klinkende naam

Wie het domein zal overnemen, wil het bisdom tot de finale ondertekening van de verkoopsakte niet kwijt, maar uit goede bron is vernomen dat het om de Duitse kunsthandelaar en galerijhouder Johann König (43) zou gaan. Voor de buitenwereld een nobele onbekende, maar binnen de kunstwereld een naam die klinkt als een klok. König is zonder meer de bekendste en meest succesvolle naam in de Duitse kunstwereld.

Hij is actief in Londen, Mexico, Tokio, Seoel en in thuishaven Berlijn waar de excentrieke Duitser – hij staat bekend als de blinde galerijhouder omdat hij als kind bijna blind werd na een ongeval met buskruit – eerder al een kerk renoveerde tot galerij.

De Duitser is bovendien niet onbesproken. In 2019 beschuldigde een tiental vrouwen uit de kunstwereld hem van grensoverschrijdend gedrag. Het Duitse weekblad Die Zeit bracht de affaire in 2022 naar buiten, maar werd na een klacht van Königs advocaten verplicht bepaalde passages in het artikel aan te passen. König werd voor alle duidelijkheid nooit aangeklaagd, noch veroordeeld.

School blijft

Wat Johann König precies van plan is met de site in Torhout, is niet duidelijk. Ook de architect die betrokken is in het project, wil daar niet over uitweiden. Wat wél zeker is, is dat de school De Torretjes – voor leerlingen met autisme – voorlopig op het domein kan blijven. “Wij hebben een huurcontract tot 2036 en minstens tot dan kunnen wij daar blijven”, zegt directeur Lieven Bal. “Wij zitten hier sinds 2018, hebben heel wat verbouwd en een mooie speelplaats aangelegd. Ik hoop dan ook zo snel mogelijk met de nieuwe eigenaar rond de tafel te kunnen zitten om onze toekomst te verzekeren.”

In de gebouwen zijn ook twee kapellen opgenomen. © Kurt Desplenter Foto Kurt

Ook de bevoegde schepen voor Stadsplanning in Torhout, Lieselotte Denolf (CD&V), wil nog niets lossen over wat er op Groenhove komt. “Ik denk dat de koper heel graag zelf zal willen communiceren over zijn plannen. Wij zullen vanuit de stad moeten kijken of die plannen mogelijk zijn. In ieder geval zullen we er alles aan doen om dat domein in zijn pracht te behouden en we hebben er ook vertrouwen in dat dit zal lukken. Wij zien heel veel mogelijkheden”, klinkt het.

Niet onbesproken

Torhoutenaar Walter Vanhaerents zit, sinds de verkoop van het familiale bouwbedrijf, ook in de kunstwereld als privéverzamelaar en kent Johann König. “Meer zelfs, König heeft me een tijd geleden gecontacteerd omdat hij interesse had in een project in mijn buurt. Dat bleek dus Groenhove te zijn. Hij wou met mij een partnerschap opzetten om daar een Art Center op te richten. Uiteindelijk is dat er niet van gekomen, maar heeft hij het domein alleen gekocht”, klinkt het.

Vanhaerents betreurt die gang van zaken. “Ik vind het een beetje raar dat niemand anders de kans heeft gekregen om Groenhove te verwerven. Mijn vader Leon heeft daar met ons familiebedrijf nog de gebouwen gezet, als jonge gast hielp ik daaraan mee als jobstudent. En nu gaat men in zee met iemand die toch niet onbesproken is.”

Bij het bisdom wil men niet ingaan op de speculaties over de koper of zijn plannen met Groenhove. “Dat zal allemaal wel blijken op de persconferentie die we zullen geven eens de verkoop rond is”, klinkt het afgemeten.