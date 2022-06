Binnenkort kajakken op de Mandel? Gemeente wil aanlegsteigers en ligweide maken in Wakken

Dentergem zet de laatste jaren steeds meer in op toerisme en in dat opzicht heeft het opnieuw grote plannen. Zo wil de gemeente watersport op de Mandel promoten. Ze wil daarvoor onder meer vier aanlegsteigers en een ligweide voor recreatie aanleggen. “In de Leiestreek is watersport een hot item, dus willen we de boot niet missen”, aldus Burgemeester Koenraad Degroote.

Momenteel is kajakken op de Mandel al toegelaten, maar door een gebrek aan de juiste accommodatie wordt dat zelden tot nooit gedaan. Daar wil het gemeentebestuur nu echter iets aan veranderen. “Je kan eigenlijk van aan de grens met Sint-Baafs-Vijve tot diep in Oostrozebeke varen”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Daarom willen we zowel aan de Baliekouter, als aan het Patrijzenhof langs de Tieltstraat aanlegsteigers voorzien zodat de mensen gemakkelijk in en uit het water kunnen.”

“Op de weide achter het Kloosterhof willen we dan weer een rustpunt creëren met aanlegsteigers, een ligweide en picknicktafels”, treedt schepen van Sport en Toerisme Gunther Simoens (Eendracht) hem bij. “Ook willen we de jeugd de kans geven om er bijvoorbeeld aan vlottenbouw te doen. We willen op die plek immers ook recreatie rond het water gaan creëren en zo die hele zone gaan opwaarderen om ons toerismeverhaal nog verder uit te bouwen.”

De plannen voor de aanlegsteigers aan het Patrijzenhof en aan de Baliekouter zijn al vergevorderd. Het is enkel nog wachten op de omgevingsvergunning. “Die dossiers zijn lopende. De administratie daarrond zou binnen een viertal maanden afgerond kunnen zijn, waarna we kunnen gaan kijken naar de uitvoering van de plannen”, duidt Koenraad Degroote.

Onteigeningsprocedure

Complexer wordt evenwel het dossier voor het project in het verlengde van het Kloosterhof. Daar zal immers een onteigeningsprocedure aan vooraf moeten gaan. “Achter het Kloosterhof ligt een weide die wij met de gemeente al jaren proberen te kopen in het kader van deze plannen”, schetst de burgemeester.

“Toch verkocht de vorige eigenares de weide aan iemand anders. Nochtans was het zeer duidelijk geweten dat de gemeente de grond wilde aankopen en ook van eventuele onteigeningsplannen van onze kant waren alle partijen toen al op de hoogte. Toch willen de huidige eigenaars niet over een verkoop van de weide onderhandelen, ook al hebben we op zich maar een deel van de weide nodig. Daardoor zien we ons nu genoodzaakt om een onteigeningsprocedure op te starten.”

Het houdt de plannen voor de aanlegsteigers echter niet tegen. “We kunnen ook starten zonder dat punt, maar het is toch een serieuze kink in de kabel. We willen immers een mooi project op poten zetten en daar hoort dat rustpunt zeker bij”, aldus Koenraad Degroote. (TM)