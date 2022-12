Binnenkort extra dieren uit Oekraïne in De Zonnegloed?: “Beren Tishka en Sandra stellen het goed bij ons”

De Zonnegloed in Vleteren biedt sinds oktober permanent onderdak aan de beren Tishka en Sandra die moesten vluchten uit de Oekraïense dierentuin Mena Zoo. Het dierenopvangcentrum werd ondertussen opnieuw gecontacteerd met de vraag of ze kunnen helpen om nieuwe dieren uit Oekraïne op te vangen. “We bekijken de opties om uit te bereiden en extra gronden aan te kopen en daarvoor zijn we op zoek naar sponsors”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne. Ze zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. Alle dieren die nog leefden werden daar geëvacueerd. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper en gedurende drie maanden werden ze er in quarantaine gehouden. Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak.

Extra dieren uit Oekraïne

“We werden opnieuw gecontacteerd om te helpen en om nog dieren uit Oekraïne weg te kunnen halen. Er is weinig informatie bekend, enkel dat het over Afrikaanse wilde honden gaat. Het zijn een 15-tal wilde dieren, zebra’s, apen… We moeten ons echt klaarmaken om nog meer dieren te kunnen opvangen. We bekijken de opties om uit te bereiden en extra gronden aan te kopen. Natuurlijk hangt daar wel weer een prijskaartje aan vast. We zijn dringend sponsors en donateurs aan het zoeken om dit haalbaar te maken”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

(Lees verder onder de foto.)

Bruine beer Tishka stelt het goed in De Zonnegloed. © LBR

De beren Tishka en Sandra waren de eerste oorlogsdieren uit Oekraïne die in België een definitieve thuis kregen. “Het gaat echt goed met hen. Tishka trekt het hem allemaal niet veel aan. Hij is gelukkig met zijn twee nieuwe buurvrouwen, Uli en Mimi. Dit zien we echt goed komen. Sandra is een ander verhaal”, vertelt Karel. “Zij heeft het iets moeilijker en is toch wel een stuk zwaarder getraumatiseerd. Af en toe zie je haar ook stereotiep gedrag vertonen. Dit op zeer onregelmatige tijdstippen, onregelmatige plaatsen en ook naar uiting toe. Door haar stereotiep gedrag of afwijkend gedrag kunnen we uitmaken dat ze nog op de één of andere manier het moeilijk heeft. Dat kan natuurlijk ook iets te maken hebben met haar verleden. Het gedrag uit ze zoals je kent ‘ijsberen’, ter plaatse blijven staan, en heen en weer gaan met haar hals en hoofd. Dit wordt nauw opgevolgd door het dierenverzorgersteam.”

Winterslaap

“Aan eetlust hebben Tishka en Sandra zeker geen gebrek. Het is echt ongelofelijk. Ze eten elk nog zo’n 20 à 25 kg. Van winterslaap komt er helemaal niets van in huis. Ze zijn nog steeds super actief en ze eten dus ook nog super veel. Één van onze vorige beren Uli is al volledig weg. Ze heeft een nestje gebouwd met takken en bladeren en komt er niet meer van af. Mooi om die rustige beer te zien. We kijken ernaar uit om na de winter de beren samen te voegen”, zegt Karel.