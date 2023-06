Binnenkort beslissing over komst van de NH90 helikopters naar Oostende

De ministerraad van de federale regering zal binnenkort definitief beslissen of de NH90 helikopterbasis naar Oostende verhuist. Vooruit Oostende moedigt de komst van de helikopters aan, maar is ongerust over de mogelijke inplanting vlak naast de huizen in Raversijde. De oppositiepartij dringt er bij het stadsbestuur op aan om nu al aan te dringen bij Defensie dat andere mogelijke locaties op de luchthaven onderzocht worden.

Er is lang sprake van de verhuis van de reddingshelikopters van Koksijde naar Oostende. Er zou hierover nu ook een beslissing vallen, maar volgens Vooruit Oostende wordt daarbij maar naar één locatie gekeken en dat is Apron 3, oftewel de parking vlak aan de Nieuwpoortsesteenweg waar ook heel wat huizen staan. De komst van de helikopters zou heel wat geluidsoverlast met zich meebrengen. “Die mensen wisten dat ze naast een luchthaven kwamen wonen, maar daar hoorden geen zware helikopters bij. Momenteel wordt enkel maar naar deze locatie gekeken en als blijkt dat er overlast is zullen ze geluidsschermen plaatsen. Maar dat is niet genoeg. We moeten vanuit de stad nu al het signaal geven dat dit niet kan en dat ook andere mogelijke locaties moeten onderzocht worden”, zegt John Crombez. Hij polste de afgelopen weken al zelf bij de federale overheid. “Het is al erg genoeg dat wij dit moeten doen vanuit de oppositie. Het is tijd dat het stadsbestuur actie onderneemt om de inwoners te helpen en niet wacht tot het te laat is.”

Volgens schepen Charlotte Verkeyn werden er na de bewonersvergadering op de wijk al enkele stappen ondernomen. “Na bewonersvergadering van 2 mei werd afgesproken dat wij het dossier van nabij zou opvolgen. We hebben dat ook gedaan en er volgt nog een fysiek overleg in Oostende. Er werd ons ook bevestigd dat er nog een milieueffectenrapport zal opgemaakt worden. Dat is voor ons de grootste geruststelling. Wij delen de bezorgdheid over helihaven op parking 3 met de wijkbewoners. We willen problemen op voorhand oplossen in plaats van als er veel protest is na de bouw, maar wij zijn geen bouwheer en wij beslissen ook niet in dit dossier”, aldus Verkeyn.