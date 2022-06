Binnenkijken in Johans ecoparadijsje

Tijdens het pinksterweekend staan meer dan tweehonderd enthousiaste tuineigenaars in Vlaanderen én Nederland voor je klaar met praktische tuintips en leuke ideetjes. Ook Velt Jabbeke doet mee aan deze Ecotuindagen: op zondag 5 juni kan je een kijkje nemen in het ecologisch paradijsje van Johan Baudewyn in de Spanjaardstraat. “Je hoeft geen grote tuin te hebben om de natuur een handje te helpen.”

“Een ecologische tuin vol leven, dat is waar we naar streven”, zegt Marc Deketelaere, voorzitter van Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. “Een tuin waar bijen, vlinders en allerhande kriebelbeestjes kunnen overleven. Waar de vogels rust vinden en het waterleven, hoe klein ook, zijn plekje krijgt. Diversiteit is de motor – bomen en struiken, klimplanten en bloemrijke gazons in de siertuin dragen hieraan bij.”

Ook de moes- en fruittuin zijn belangrijk. In zijn ecoparadijsje in de Spanjaardstraat kweekt Velt-lid Johan Baudewyn onder andere boontjes en tomaten, koolrabi en verschillende soorten bessen, noten en fruit. Daarnaast groeien kruiden en bloemen die volop vlinders en bijen aantrekken. “‘Maai mei niet’, maar dan het jaar rond”, aldus de Stalhillenaar. Johan volgt de principes van het ecologisch tuinieren, zoals beschreven in het handboek van Velt. Met ook een gefilterde vijver, een serre van 20m², een klein gazon en de sier- en moestuin met leifruitbomen ziet zijn tuin van 300m² er uiterst gevarieerd uit. “Ik heb mijn tuin twintig jaar geleden zelf ontworpen en ook zelf aangelegd. Een deel ervan is ingericht als sfeertuin waar het aangenaam vertoeven is, in het andere gedeelte – de ‘eettuin’, zeg maar – plantte ik zo’n beetje alles wat ik zelf graag lust. Als je mooi de paden volgt, krijg je elk hoekje en kantje te zien.”

Oude fruitrassen

Leifruitbomen zijn fruitbomen die uitgeleid zijn tot een soort muur van fruit, voor een maximale oogst op een kleine oppervlakte. “Ik heb hier appel- en perenbomen staan. Oude rassen op resistente onderstammen”, toont Johan, op dezelfde manier als hij komende zondag ook zijn bezoekers rond zal rondleiden om inspiratie op te doen. “Ik ga zelf ook ieder jaar de deelnemende tuinen opzoeken in onze regio. Mensen vroegen mij al wanneer ik eens meedeed”, glimlacht hij.

Tuin herontdekt

“Je hoeft trouwens niet per se een grote tuin te hebben om de natuur een handje te kunnen helpen”, legt Johan ons uit. “Structuur is belangrijker. Structuur geeft bovendien ook vrijheid.” Hij schenkt ook veel aandacht aan de bodem met zijn organische bemesting en watervoorziening, aan de vruchtafwisseling, de teeltwijze van de gewassen, de (on)kruidgroei en de ziekten en plagen die in een ecotuin kunnen voorkomen. Dit alles en nog veel meer is terug te vinden in het Velt-handboek ‘Ecologisch tuinieren’. “Veel mensen hebben in de coronaperiode de tuin en moestuin herontdekt. Dat juichen we met Velt natuurlijk toe, want zelfs al is het maar op een vierkante meter grond, wie zich verbonden voelt met de natuur, zal ook meer geneigd zijn ze te beschermen”, is voorzitter Marc Deketelaere overtuigd.

Bij de lokale Velt-afdelingen kan je terecht voor gerichte aankopen van biologische zaden en pootgoed, biobloembollen en -hulpmiddelen. Er worden ook infosessies en voordrachten gegeven. Een overzicht van de deelnemers van de Velt-ecotuindagen vind je op velt.be/ecotuindagen. De tuin van Johan in de Spanjaardstraat 31 (Stalhille), is rolstoeltoegankelijk, honden zijn er niet toegelaten. Je kan er zondag terecht tussen 10 en 17 uur.