Binnenkijken in de Tempeliershoeve in Vleteren

Op Open Monumentendag kunnen 50 gelukkigen binnenkijken in de Tempeliershoeve langs de Eikhoekstraat in Westvleteren op zondag 10 september.

“Het Kasteel van Zuytpeene, de Tempeliershoeve in de volksmond, is een tot de verbeelding sprekend bouwwerk uit de 16de eeuw in het glooiend landschap langs de Poperingevaart in Westvleteren”, klinkt het bij de cultuurdienst van Vleteren. “Begin jaren 2000 werd in opdracht van dokter Piet Vercruysse, bijgestaan door historisch onderzoeker Johan Termote en architect Philippe Viérin, het landgoed en zijn omgeving in zijn historische context hersteld.”

Verborgen parel

“Huidig eigenaar Johan Lamoot en Johan Termote vertellen je gepassioneerd over deze verborgen parel die voor Open Monumentendag uitzonderlijk voor het publiek wordt opengesteld. Er is een gegidst bezoek om 10 uur en 14 uur. Beide rondleidingen zijn al enkele weken hopeloos volzet”, aldus Mieke Mostaert van de dienst cultuur en toerisme. Een vrij bezoek aan de Tempeliershoeve is niet mogelijk.