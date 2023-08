Billie Eilish smult van vegan chocolade van Dominique Persoone

Billie Eilish ging afgelopen weekend – toen ze in België was voor haar concert op Pukkelpop – blijkbaar ook even langs bij ‘The Chocolate Line’, de winkel van Dominique en Julius Persoone. Ze deelde een foto van hun pralines op Instagram.

In de Instagram-stories van popster Billie Eilish dook vanmorgen vroeg een foto op van enkele pralines in een wel heel herkenbare verpakking, namelijk die van The Chocolate Line van Julius en Dominique Persoone. Als we die laatste aan de lijn krijgen, is hij al op de hoogte. “Elodie Gabias had het al doorgestuurd. Machtig hé, vint!”, aldus Dominique. “Het bewijs dat onze pralines rock ‘n roll zijn.”

Brugs ontwerp

Eerder al smulden andere wereldsterren, van Tina Turner tot de Rolling Stones van de Brugse pralines. Op de foto is de Deadly Delicious duidelijk herkenbaar, een gloednieuwe praline in de vorm van een doodshoofd. Meer nog: ze is nog maar een paar dagen uit.

(lees verder onder de Instagram-post)



“Het is overigens een ontwerp van Len (Leye, red.), een fantastische tattoo-artist uit de Langestraat. De Deadly Delicious bestaat uit blauwe bes, framboos, hazelnootpraliné en violet nougatine. Het is een praline uit onze plantbased collectie.”

De Amerikaanse zangeres is overtuigd vegan. Wellicht heeft ze de pralines gekocht in Antwerpen. “Ze heeft ons niet getagd, maar als ze ze deelt, vindt ze de pralines zeker lekker. Hoe dan ook, we zijn were preus!”