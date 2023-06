In café Druivenhof in Pervijze werden zaterdag de kampioenen van Koninklijke Biljartclub Kunst en Vermaak in Pervijze, seizoen 2022-2023, gehuldigd. Luc Geldof speelde kampioen. Eddy Decuyper haalde de hoogste serie en het meest aantal gespeelde partijen. Partijen gespeeld zonder bros en gewonnen: Luc Geldof drie, Marnix Dekeyser en Jean -Pierre Busschaert beiden één. Het werd een gezellige avond. (ACK)