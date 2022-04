Bikers Loft Groenedijk Oudenburg wacht op Oekraïense vluchtelingen

De voorbije weken zetten 40 vrijwilligers zich om Bikers Loft Groenedijk klaar te stomen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “De locatie is helemaal klaar”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren. “Maar er is ons voorlopig nog niemand toegewezen.”

Enkele weken geleden besloot het stadsbestuur om de Bikers Loft te huren voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Er is plaats voor 54 personen. Naast 25 kamers is er een professionele keuken aanwezig en is er speelplaats voor de kinderen.

“Maar liefst 40 vrijwilligers hebben hier dagenlang de handen uit de mouwen gestoken om alles gebruiksklaar te maken. De kamers zijn in orde met kastjes en opgemaakte bedden. We wachten op de vluchtelingen”, aldus Romina Vanhooren, schepen van Welzijn.

“Het is niet uitzonderlijk dat de toewijzing wat op zich laat wachten. Dat is trouwens niet alleen in Oudenburg, maar in de hele regio. We verwachten dat we binnenkort de Oekraïners kunnen verwelkomen.” (LIN)