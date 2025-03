Bike4All-project verbindt Wevelgem en Jinja

Een Wevelgemse delegatie verbleef een week in Jinja, Oeganda. Het bezoek kadert binnen het Bike4All-project om jongeren te betrekken bij duurzame mobiliteit en fietscultuur. Tegelijkertijd is het een voorbereiding op de inleefreizen voor jongeren.

Schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Bas Surmont, diensthoofd Vrije Tijd Sanne Loncke, Henk Millecamp en Alice Ostyn van het Sint-Pauluscollege en Robbe Vandenberghe, vrijwilliger bij Jeugdclub Ten Goudberge verbleven een week in Jinja, Oeganda. Om er kennis te maken met de lokale gemeenschap en te ontdekken hoe fietsen er een verschil maken in het dagelijkse leven van vele Oegandezen.

Onder meer een bezoek aan CooP-Uganda stond op de agenda. CooP staat voor ‘Cycling out of Poverty’ en is een belangrijke partner in het Bike4All-project. Zo helpt het Bike4School-programma kinderen om sneller en veiliger op school te geraken. Het Bike4Care-initiatief zorgt ervoor dat gezondheidswerkers meer patiënten kunnen bereiken, en via Bike4Work krijgen kleine zelfstandigen en handelaars de kans om hun inkomsten te verhogen door middel van de fiets.

Fietsen verbindt

“Bike4All is een internationaal jongerenproject, waar de fiets centraal staat als duurzaam vervoermiddel en middel voor sociale vooruitgang”, aldus schepen Bas Surmont. “Met het project krijgen jongeren van 16 tot 25 jaar uit Wevelgem en Jinja de kans om deel uit te maken van een kerngroep. Deze reis maakt deel uit van een voorbereiding op inleefreizen voor jongeren.”

Inleefreis

De delegatie ging op bezoek bij drie lokale scholen om hun samenwerking met Bike4All te bekijken.

De jongeren daar krijgen niet zomaar een fiets. Ze moeten ervoor zorgen dat ze op tijd in de les zitten, goeie punten krijgen en dit ook volhouden.

Het project richt zich ook tot de Wevelgemse jeugd. Jongeren die zich engageren kunnen deelnemen aan een inleefreis om geëngageerde jongeren uit Jinja te ontmoeten. (SL)

Wie wil meewerken aan dit project kan zich aansluiten bij de kerngroep. Die groep organiseert acties, denkt mee na over sensibilisering en kan meehelpen in het fietsatelier. Wie interesse heeft kan contact opnemen via mondiaal@wevelgem.be.